La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, señaló que la reestructuración de Petroperú tiene entre sus objetivos reducir de forma importante el excesivo gasto de su planilla. También anunció que se está pidiendo la intervención de la Contraloría por las malas decisiones que han llevado a la situación de crisis de la empresa

“Estamos esperando que alrededor del 40% del gasto de planilla se reduzca en una primera etapa y luego ver mecanismos más eficientes de contratación. Hay ciertas operaciones que son temporales en el año, solo tiene tienen que trabajar tres meses, pero están contratados todo el año. Eso es un espacio de eficiencia que se tiene que atender”, precisó.

Según la ministra, los beneficios, más allá de sueldos y gratificaciones, representan un costo de aproximadamente S/270 millones anuales.

Además, informó que existen unas 36 gerencias corporativas que vienen implicando un elevado gasto para el Estado desde hace tres años.

CONTRALORÍA

De otro lado, Miralles señaló que la refinería de Talara ha tenido una serie de problemas porque no ha sido adecuadamente gestionada y se dejó pasar la oportunidad de tener mejores resultados, considerando que Ecuador, gran productor de crudo, está interesado en sus servicios de refinación.

Señaló también que el mismo cuadro se presenta con el oleoducto, que tampoco es adecuadamente operado y productores de la selva prefieren llevar su crudo en barco hacia Brasil.

En ese sentido, refirió que no han habido los incentivos adecuados dentro de la empresa para hacer una gestión que piense en el bienestar de la empresa, pues se han privilegiado el financiamiento de otras cosas, como excesivos beneficios de trabajadores.

“Estamos pidiendo la intervención de Contraloría por esas malas decisiones, no solo es para encontrar responsables, sino porque también sospechamos que puede haber otros intereses detrás de esas malas decisiones, como seguir con un esquema de trabajo que no es eficiente para la empresa. Esto tiene que ser explicado”, precisó a Canal N.