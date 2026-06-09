El Mundial 2026 no solo despierta la pasión de millones de aficionados al fútbol, sino que también representa una oportunidad para quienes buscan generar ingresos adicionales o iniciar un emprendimiento. Con reuniones familiares, encuentros entre amigos y una alta demanda de productos temáticos, el evento deportivo se convierte en un escenario ideal para desarrollar pequeños negocios.

Así lo señala Moisés Quiñones, jefe de Investigación y Emprendimiento de la CERTUS, quien destaca que la creatividad y el espíritu emprendedor de los peruanos pueden marcar la diferencia durante la cita mundialista.

“Si bien el Mundial dura pocas semanas, el dinero que puede ingresar en ese tiempo a una familia puede marcar la diferencia en sus finanzas del año. Lo importante es identificar qué necesitan las personas para disfrutar y ofrecer una solución práctica, creativa y accesible”, señaló.

Cinco negocios para aprovechar el Mundial 2026

1. Piqueos y snacks mundialistas

La gastronomía siempre acompaña los partidos de fútbol. Por ello, la venta de tablas de piqueos, alitas, chifles, hamburguesas y postres puede convertirse en una alternativa rentable. El especialista recomienda crear combos para grupos y utilizar nombres alusivos al torneo para atraer clientes.

2. Polos y camisetas personalizadas

Las prendas con nombres, números de jugadores o diseños inspirados en las selecciones participantes suelen tener gran demanda durante los campeonatos. También se pueden complementar con llaveros, imanes y otros artículos personalizados.

3. Kits para hinchas

Otra opción es ofrecer paquetes temáticos que incluyan snacks, tazas, tomatodos, llaveros y otros accesorios. Estos kits pueden ser personalizados y vendidos como regalos para amigos o familiares aficionados al fútbol.

4. Decoración temática

Bares, restaurantes y negocios suelen ambientar sus locales durante los partidos. La elaboración de banderines, globos, guirnaldas y centros de mesa con los colores de las selecciones puede convertirse en una fuente de ingresos durante el torneo.

5. Accesorios para mascotas futboleras

El mercado de productos para mascotas continúa creciendo. Bandanas, camisetas y corbatines con motivos futbolísticos tienen buena aceptación en redes sociales y aún presentan poca competencia en el mercado local.

Emprender con capacitación

Quiñones resaltó que, además de identificar oportunidades de negocio, es importante capacitarse y aprender de experiencias exitosas. En ese marco, CERTUS realizará la primera edición de “Visionarios: Historias que inspiran”, un evento gratuito que reunirá a emprendedores peruanos que lograron consolidar sus empresas.

La actividad se realizará el 24 de junio en la sede de San Juan de Lurigancho y contará con la participación de Marina Bustamante, fundadora de Renzo Costa; Raúl Canelo, director del Grupo Cantol; y Pola Guanilo, fundadora de R&G.

Finalmente, el especialista recordó que muchos de estos emprendimientos pueden iniciarse desde casa y apoyarse en las redes sociales para promocionar sus productos y llegar a más clientes.