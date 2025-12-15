Perupetro confirmó la denegatoria, previamente comunicada el 30 de octubre de 2025 por la Gerencia General, de aceptar a Upland Oil and Gas como “Sujeto Económico” para asumir el 79% de participación en el Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en Lote 192, ubicado en Loreto.

Mediante el acuerdo de directorio del 11 de diciembre de 2025, Perupetro “declaró infundada la solicitud presentada por Upland Oil and Gas para revisar la decisión que le denegó la clasificación como ‘Sujeto Económico’ para asumir el 79% de participación” en el respectivo contrato.

Al respecto, el ex presidente de Petroperú, César Gutiérrez, explicó a Correo que es muy difícil encontrar un socio para operar el Lote 192 porque la inversión que se requiere es muy alta, de aproximadamente $ 200 millones.

El Directorio ratificó que la empresa no acreditó la capacidad económica y financiera requerida para asumir el 79% de participación en el Contrato del Lote 192.

“El proyecto exige inversiones por $ 147.51 millones, indispensables para asegurar una operación responsable, sostenible y alineada a los estándares técnicos que demanda este Lote estratégico”, precisó Perupetro en un comunicado de prensa.

Oleoducto

Gutiérrez refirió que otro factor que incide en la tarea de conseguir un socio para el referido lote petrolero es la continuidad de operación del Oleoducto Nor Peruano (ONP) para transportar el crudo a Bayóvar, puerto ubicado en el distrito y provincia de Sechura (Piura).

Se sabe que el ONP regularmente enfrenta problemas y deja de estar operativo, lo que no garantiza un transporte seguro al 100%.

Además, según Gutiérrez, el Lote 192, de larga trayectoria, enfrenta problemas sociales por la cantidad de impactos ambientales que enfrenta.