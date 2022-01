Para el presidente de la Confiep, Óscar Caipo, aún no hay el nivel de confianza ni acciones concretas para retomar el crecimiento económico en el país, pues se observa que siguen los escándalos de corrupción y se nombran a personas cuestionadas en altos cargos públicos, por lo que es necesario que el presidente Pedro Castillo aclare temas que se cuestionan, como las citas en Palacio de Gobierno. El líder empresarial diálogo con Correo antes de que el Congreso aprobara la ley que pone límites al referéndum y aleja la opción de una Asamblea Constituyente.

¿Mejoran las expectativas de los empresarios de cara al 2022?

Hay un poco de preocupación por la tercera ola, por el ómicron. Sobre el Gobierno, los políticos y lo económico, sentimos que aún no hay el nivel de confianza necesario; no hay acciones concretas para retomar el crecimiento y que esta vez sea inclusivo; se ha visto un rebote, en el 2021, ante la caída de 11% del 2020, jalado por la minería y la agroexportación. Aún hay que reactivar la economía, necesitamos generar empleos, reducir la informalidad, y combatir la corrupción.

¿Una buena señal será que el Congreso insista con la norma sobre el referéndum?

Sin duda, necesitamos estabilidad jurídica, predictibilidad. Lamentablemente en estos casi seis meses del Gobierno, el ruido político ha estado sobre prioridades como la salud y la recuperación del empleo. Esperemos que se termine de aclarar que es el Congreso la única vía para cualquier modificación parcial o total de la Constitución. De darse la medida, por insistencia, este riesgo pasa a un segundo plano. Es uno de los principales motivos por lo que el dólar baja, sumado a la gran cantidad de dólares que entra por las exportaciones; el dólar se estabiliza en S/3.86. El presidente perdió una oportunidad de promulgar esa norma y dar una señal de cuáles son las prioridades del Gobierno.

¿La insistencia del Congreso reafirmará el equilibrio de poderes?

Es una señal para la economía, las empresas, las personas, al país. Debemos enfocarnos en las reformas que se requieren, que ayuden a generar empleo formal, a reactivar a las pymes, a potenciar la inversión pública. También a mejorar el proceso de descentralización para que se refleje el crecimiento económico de los últimos 30 años en un menor nivel de pobreza y mayor desarrollo humano; en la construcción de infraestructura social que requiere el país para salud, educación, etc. En gran medida, la descentralización no ha funcionado.

¿Y la corrupción?

También sabemos que ese proceso tiene que ver mucho con la corrupción; lamentablemente está presente y vigente. Tenemos que ver cómo resolvemos el problema de la informalidad, no podemos permitirnos tener al 78% de los trabajadores excluidos del sistema, sin contrato de trabajo, sin adecuada protección social.

¿Siempre se legisla para los trabajadores formales?

Siempre se trabaja para el 22% de trabajadores formales, se les carga con más costos; se genera barreras que impiden que trabajadores y empresas transiten a la formalidad. Sabemos que más del 99.8% es micro, pequeña y mediana empresa. Es importante que el Ejecutivo y el Legislativo se sienten a dialogar para encontrar consensos que permitan resolver los principales problemas del país, como la informalidad, la descentralización y la falta de capacidad para ejecutar la inversión pública. Obviamente, la corrupción. A finales del 2021 el Ministerio de Economía quiso impulsar una reforma tributaria, que no prosperó, principalmente, porque no tuvo un enfoque, una visión integral, de poder ayudar a resolver el problema mayor: ese 78% de trabajadores informales, que son más de 13 millones de trabajadores excluidos. Se sigue sacando leyes y normas que lo único que hacen es seguir agrandando este problema.

¿Cómo formalizar más el empleo?

Hay que reactivar la inversión, pero hay que generar confianza para atraer inversión privada, que es la que genera trabajos formales. Se debe cuidar los proyectos e iniciativas que están en curso, como en la minería, y evitar que haya suspensión de operaciones. Hemos visto el informe de la Contraloría sobre los más de 2,300 proyectos paralizados, que no avanzan a una velocidad adecuada, no obstante que representan S/22 mil 500 millones de inversión. Los proyectos se concentran en las regiones, que es el problema de la descentralización. Por ejemplo, los proyectos del Cusco y de Puno representan el 30% de proyectos paralizados. Necesitamos reactivarlos; que no se pierdan oportunidades de desarrollar Majes-Siguas II.

¿Qué debe hacer el Gobierno?

En primer lugar, debe tener una dirección clara y para ello el presidente Castillo debe ejercer su liderazgo. En segundo lugar, se necesita a las mejores personas en las posiciones claves de los ministerios, viceministerios, en las direcciones, como asesores; no podemos tener personas sin experiencias, sin capacidad o cuestionadas. Ha sido constante en los primeros meses de este Gobierno. Daniel Salaverry es uno de los tantos cuestionados. La prioridad de hoy es avanzar con la vacunación.

¿El caso Petroperú refleja el deterioro en las contrataciones del Estado?

Todo comienza por tener a personas con capacidad proba. El mejor control lo tienen las personas porque son ellas las que vulneran los sistemas de control anticorrupción. Lamentablemente como país, el Perú ha vivido experiencias muy duras; la corrupción no llegó recién, nos acompaña desde hace muchos años, llegó a niveles insostenibles; ha causado un daño tal que, en mi opinión personal, es uno de los principales factores por los cuales somos el país que más muertes ha tenido por el Covid; no hemos tenido la capacidad de dirigir los recursos del crecimiento económico de los últimos 30 años. Se han tenido los recursos, pero se dirigieron al gasoducto, que quedó trunco; a una refinería, en lugar de construir un sistema de salud y escuelas.

¿Aumenta la corrupción?

Vemos que llega un nuevo gobierno que alza la bandera de lucha contra la corrupción y deslinda de gobiernos y presidente anteriores, y sin embargo nombra gente cuestionada, que siguen los escándalos de corrupción. Todo comienza por la cabeza, quien debe dar el ejemplo de transparencia es el presidente, él debe aclarar los temas que se cuestionan, como las reuniones en Palacio de Gobierno, tiene que documentar a todas las personas que lo visitan. Si él no da el ejemplo, si él se reúne en otros lugares, ¿Qué se puede esperar de los otros funcionarios públicos como los ministros, viceministros, directores? Es muy importante que se investigue a profundidad los actos cuestionados en Petroperú y el Ministerio de Transportes, este último por la adjudicación de una obra por S/232 millones. Se tiene que desterrar la corrupción porque está robando los sueños de los peruanos, no permite dirigir correctamente los recursos que surgen del crecimiento económico, del pago de impuestos de las empresas y las personas.

¿Qué hacen los empresarios contra la corrupción?

También soy presidente de Empresarios por la Integridad; hay una Ley Anticorrupción y las empresas implementamos, desde hace tres años, los modelos de prevención anticorrupción. Tenemos los canales de denuncias, los controles; entrenamos a la gente. Hemos aprendido de errores; lamentablemente se generalizó una imagen no tan buena del sector empresarial. Tenemos la convicción de que hay que actuar con una conducta empresarial responsable y esto es lo que hacemos; actuamos no solo por lo que dice la ley o por temor a ella, sino por la convicción de hacer lo correcto. Necesitamos que el Estado se mueva a la misma velocidad del privado porque trabajan juntos.

¿Todas las empresas?

Ahora, las empresas grandes y medianas empiezan a actuar bien, pero surge otra generación de empresas que quizá no sean tan formales ni tan serias y buscan oportunidades de influenciar al sector público para ganar irregularmente contratos y quienes pierden somos todos los peruanos porque hay un mal uso de los recursos y no se atiende bien las necesidades de la población. Esto no puede seguir más, tiene que parar y el presidente Castillo, que levantó la bandera de la lucha contra la corrupción, tiene que pasar del discurso a la acción clara y contundente.

¿Confiep se reúne para analizar el alza de la remuneración mínima?

Debe haber una conversación técnica en el Consejo Nacional del Trabajo en base a una fórmula. Lamentablemente, desde hace años no se puede terminar el proceso para definir, que no sea una promesa política. El presidente anticipó opinión sobre este tema, ha dado una bonificación extraordinaria hasta febrero, que es equivalente al aumento que en algún momento mencionó. Entonces es más difícil tener esa discusión cuando el Gobierno decidió eso, sin tener en cuenta qué impacto tiene el aumento de la remuneración mínima. Solo impacta en un pequeño porcentaje del 22% de trabajadores que está en planilla. Sin embargo, ¿Qué pasa con el 78% de trabajadores informales? Solo se regula al 22%. Al final, es menos del 4% de todos los trabajadores formales e informales que se beneficiarían con un aumento de la remuneración mínima. Lo que hará es generar más barrera en un momento en que se necesita recuperar el empleo, que se ha precarizado. Hay más informalidad, se pasó de 73 a 78% durante la pandemia. Lo que hoy más necesita la gente es generación de empleo, pero se requiere inversión y para que haya inversión, sobre todo, la privada, se necesita generar confianza y el Gobierno tiene una tarea pendiente en este sentido.

¿Qué opina de vacar al presidente?

Lamentablemente se generó mucha incertidumbre desde el inicio de este Gobierno y el mandato del Congreso; se lanzaron amenazas cruzadas de vacancia y cuestión de confianza. Desde Confiep hemos pedido tener las prioridades claras, tenemos que reactivar la economía para generar empleos, necesitamos enfocarnos en resolver los problemas que se tiene en el país, y para esto se necesita estabilidad, confianza y respetar la institucionalidad, lo pedimos y lo sostenemos. Debemos ser más cautos, porque el 13% de crecimiento en el 2021 se menciona como si fuera un logro del actual Gobierno; sabemos que es un efecto rebote, un efecto global. La verdadera medida de éxito de este Gobierno la vamos a ver este año. Los números y las cifras ya se desaceleraban desde octubre. Hay indicadores que señalan que se crecería 3%, que, para un país como el Perú, con las necesidades que tiene, de generar empleo y reducir brechas sociales, es insuficiente. Se necesita confianza.

¿Este año es de elecciones?

Debemos reflexionar mucho como país para tomar una decisión responsable, analizar bien a los candidatos porque no podemos volver a tener la misma situación, considerando el alto número de gobiernos regionales con serias investigaciones de corrupción, con algunos presidentes en prisión. Tenemos que elegir gente proba. Hay gran oportunidad de corregir el rumbo a nivel regional para que el país salga adelante.

Oscar Caipo

Presidente de la Confiep. Escuela de Negocios Questrom de la Universidad de Boston. Socio gerente senior KPMG en Perú. Socio Gerente de Área Asesoría LA KPMG. Gerente de Tesorería Procter & Gamble.