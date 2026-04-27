El uso de pagos digitales en Perú y América Latina registra un crecimiento sostenido en la antesala de grandes eventos deportivos, especialmente ante la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Según datos de la empresa ProntoPaga, especializada en soluciones de pagos en tiempo real, durante partidos de alta audiencia en la región se registra un aumento de hasta 35% en el volumen de transacciones digitales, principalmente en sectores como entretenimiento, apuestas deportivas, delivery y restaurantes.

Perú registra picos de consumo en partidos clave

En el caso peruano, las proyecciones indican que las transacciones digitales pueden crecer entre 25% y 40% en días de encuentros deportivos importantes, impulsadas por el uso de billeteras digitales y transferencias inmediatas.

El country manager de ProntoPaga en Perú, Micha Calmet, explicó que el comportamiento del consumidor ha evolucionado hacia soluciones rápidas y sin fricciones.

“El fútbol no solo mueve pasiones, también dinamiza la economía digital. Hoy vemos a un consumidor mucho más habituado a resolver sus compras en segundos, especialmente en momentos de alta demanda como un partido decisivo”, señaló el ejecutivo.

Infraestructura tecnológica se adapta a mayor demanda

El aumento de transacciones durante eventos deportivos representa un reto para las plataformas digitales, ya que millones de usuarios pueden conectarse simultáneamente antes, durante y después de los partidos.

Este escenario convierte a los torneos internacionales en pruebas de alta exigencia para los sistemas de pago, donde factores como la velocidad de procesamiento, estabilidad y capacidad de respuesta son determinantes.

Ante ello, ProntoPaga anunció que viene fortaleciendo su infraestructura tecnológica a nivel regional, con el objetivo de escalar su capacidad operativa y optimizar tiempos de respuesta frente a picos de alta demanda.

Mayor adopción de billeteras digitales impulsa tendencia

En Perú, el crecimiento del ecosistema digital se vincula con el uso cada vez más extendido de billeteras electrónicas y sistemas interoperables, que permiten realizar pagos instantáneos.

De acuerdo con la empresa, el comportamiento del consumidor también evidencia:

Mayor consumo en horarios no tradicionales

Incremento de micropagos vinculados al entretenimiento

Preferencia por pagos digitales frente al efectivo

Este contexto abre oportunidades para comercios y plataformas que deberán contar con sistemas ágiles y escalables para responder a la demanda creciente.