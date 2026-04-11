El Ministerio de Energía y Minas (Minem), mediante el Consejo de Minería del Perú (CMP), declaró la nulidad de oficio de la norma (13 de octubre de 2025) que autorizó a Southern Perú iniciar la explotación del proyecto “Tía María”, el que debería iniciarse a mediados del 2027.

El Minem informó que tras la notificación respectiva, el expediente será devuelto a la Dirección General de Minería, que emitirá un nuevo pronunciamiento en estricto cumplimiento de las pautas establecidas por el CMP.

Al respecto, el ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo (SNMPE), Carlos Gálvez, dijo que la reacción del Gobierno es una cuestión de incapacidad de la administración pública y temores infundados.

Señaló que el Minem se enreda al indicar que la construcción (en Tía María) sigue adelante, que solo se trata de levantar una observación de un depósito de material. “Esto habla de las malas formas porque no había necesidad de cancelar la autorización de explotación, solo informar y esperar el tiempo prudente para que la levanten”, precisó.

Manifestó a Correo que la falta de capacidad para manejar el problema solo manda muy malas señales al mercado inversor porque muestra a Perú como un país que da permiso y luego lo quita. “Están diciendo que en Perú no hay estabilidad jurídica”, anotó.

Inversión

El Minem precisó que la medida no da por concluido ningún procedimiento administrativo, “sino que solo implica la reevaluación técnica del expediente dentro del marco legal correspondiente”.

Sin embargo, a pesar de anular la autorización de explotación, el Gobierno dice estar dando todas las certidumbres a las inversiones mineras privadas en el territorio nacional.

Al 31 de diciembre del 2025, Southern Perú comprometió $ 790 millones para diferentes actividades en el desarrollo del proyecto de Tía María, ubicado en el valle de El Tambo, en Arequipa.

La inversión total para poner en operación Tía María sería de unos $ 2,000 millones.

Rápido

Al respecto, la viceministra de Minas, Mayra Figueroa, precisó en RPP que el Minem tendrá una “actuación muy rápida” en la revisión del expediente de la operación minera.

Refirió que mediante esa revisión se pide validar todos los requisitos que exige la norma para otorgar la autorización se hayan cumplido.

“Dentro de esos requisitos que el CMP señala en su resolución, están los referidos a la absolución de una observación sobre la presentación de planos del diseño del depósito de desmonte y del cronograma de ejecución de actividades”, manifestó.