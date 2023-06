La ciudad de Trujillo, nuevamente, es sede de Feria Mivivienda, que se realiza hasta este domingo en la explanada del centro comercial Real Plaza. Cuenta con la participación de inmobiliarias y entidades bancarias que, en articulación con el Fonfo Mivivienda, empresa adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ofrece más de 2 mil hogares a las familias liberteñas. Paulo Morán Villanueva, gerente comercial del Fondo Mivivienda, en entrevista con Diario Correo, contó la brecha existente en la región y brindó más detalles sobre este evento que se realiza por segundo año consecutivo.

¿Cuál es la expectativa frente a esta nueva edición de la Feria Mivivienda?

Es la primera feria que realizamos este año y empezamos por el norte del país. La expectativa es grande y va hasta el domingo. Esta feria ya tiene confirmada la participación de 11 promotores inmobiliarios, tres entidades financieras y también de tres entidades del Estado: Sunarp, Sencico y el Gobierno Regional. Vamos a ofrecer cerca de 3,500 viviendas.

¿Qué brecha han identificado en la región?

Tenemos un déficit habitacional importante. Más de 80 mil unidades de vivienda, tanto en déficit cuantitativo como cualitativo; esta es una información que la tenemos antes de las lluvias de marzo, por lo que posiblemente la brecha se ha incrementado.

¿En qué parte de la región están ubicados los proyectos?

Básicamente, lo que son Proyectos Mivivienda están ubicados en el centro de la ciudad, en la misma provincia, y lo que son proyectos AVN (Adquisición de Vivienda Nueva) tenemos en la periferia de Trujillo. Por ejemplo, tenemos en el distrito de Moche, en Chao, en Virú, en el Valle Chicama y hasta en la provincia de Chepén.

¿Qué requisitos deben cumplir los beneficiarios?

En lo que es el Nuevo Crédito Mi Vivienda, es calificar a un crédito hipotecario a través de una entidad financiera, tener una cuota inicial mínima del 7.5% del valor de la vivienda, no ser propietario ni copropietario de otra vivienda a nivel nacional y no haber recibido previamente apoyo habitacional del Estado.

Hay quienes creen que si tienen un bien a su nombre como un automóvil no podrían acceder a este tipo de beneficios.

Sí califica. El tema de la propiedad va asociado a una propiedad de vivienda. Es decir, si tiene una propiedad vehicular, no hay ningún problema, incluso si tiene un terreno o aires independizados tampoco hay restricción. Hay algunas personas que son independientes y tienen un local comercial a su nombre, ellos también pueden acceder al producto sin ninguna restricción.

Hacías referencia al Nuevo Crédito Mi Vivienda. ¿En qué consiste?

Consiste en un crédito que se puede financiar de 5 a 25 años. La tasa que ofrece la banca y las microfinancieras es muy competitiva y está por debajo de la tasa que ofrecen para créditos hipotecarios regulares; además, puede tener un atributo, tener un poco más de 5 mil soles en subsidio en caso el proyecto se encuentre certificado como sostenible. Este es un doble beneficio para el cliente porque va a recibir un bono que puede superar los 30 mil soles y también va a recibir una tasa competitiva, con lo cual la cuota a pagar será bastante menor respecto a cualquier crédito hipotecario tradicional en el mercado.

Asimismo, también está la posibilidad de Techo Propio.

En lo que es Techo Propio, ahí si no necesariamente tiene que ir con un crédito hipotecario. Puede ser que la familia ya tenga el ahorro y complete el valor de la vivienda. Ahí estamos hablando de un bono de 43,312.50 soles, un bono muy importante respecto al valor de la vivienda. Los requisitos ahí son distintos: hay que conformar un grupo familiar de por lo menos dos personas, tener una cuota mínima que es el 0.3% del valor de la vivienda, no haber recibido apoyo habitacional del Estado y no ser propietario de una vivienda ni de un terreno a nivel nacional y el ingreso no debe superar los 3,121 soles.

¿Solo está dirigido para peruanos?

También a extranjeros que tienen la condición de residentes en el Perú.