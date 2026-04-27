Es preocupante la situación en Hualgayoc (provincia de Cajamarca) porque la criminalidad empezó a asentarse de la mano de la minería ilegal, señala Pedro Yaranga, experto en violencia y minería ilegal. En diálogo con Correo advirtió que todo el lugar está siendo contaminado y que la corrupción de autoridades es muy fuerte en la zona.

¿Hay alama en Hualgayoc por el avance de la minería ilegal?

Actualmente es una de las zonas de Cajamarca más golpeadas por la minería ilegal, sobre todo desde los últimos dos años, más o menos.

¿Está cerca de Conga?

Es una zona donde existe grandes vetas de oro, está cerca de Conga, que está rodeada de ilegales también. Michiquillay (Southern) también es perjudicada por los ilegales. Dos proyectos de gran envergadura.

¿Esa situación hace retroceder a la minería formal en la zona?

Es una de las grandes amenazas, los responsables de proyectos están muy preocupados. También las autoridades y las mismas rondas campesinas porque tienen las manos atadas. Hay intervenciones que han destruido maquinaria pesada, en la zona no se utilizan dragas, utilizan entre sesenta y setenta galones diarios de combustible.

¡Qué tal contaminación…!

Todo es a tajo. Allí mismo procesan el oro con insumos químicos totalmente prohibidos, contaminan el medio ambiente.

¿Y dónde están las autoridades?

Hacen operativos temporales, sin resultados. Dinamitan algunas maquinarias, pero regresan de inmediato y reinician la actividad ilegal. Hay una creciente migración de mineros ilegales de otros lugares, desde el mismo Cajamarca, también de Pataz, incluso de la parte alta de Piura. En Hualgayoc se están asentando bandas criminales y el sicariato. Ya asesinaron a una persona, el caso está en investigación.

¿Hay que poner atención a Hualgayoc?

Hay vetas especiales de oro, donde la minería ilegal, normalmente, extraía entre el 10 y 11%. Actualmente, están entre 30 y 35%. La minería ilegal está copando toda esa zona, especialmente en los distritos de Hualgayoc, Bambamarca y Chugur.

¿Qué tan grave está la situación?

La minería ilegal está allí en una gran dimensión, es una amenaza es muy fuerte porque también ya ganaron a algunas autoridades de la zona. Esta es una característica principal de la minería ilegal, que corrompen a las autoridades. En Hualgayoc, por lo menos el Frente de Defensa está reclamando con el señor Napoleón Gutiérrez. Él es una de las pocas personas (que reclama), pero hay otros que ya forman parte de la complicidad, de la organización criminal.

¿Se puede comparar con Pataz?

Claro, pero hay una diferencia abismal con Pataz, donde se ha constituido un frente especial con las Fuerzas Armadas, pero hasta ahora no tiene mayor resultado porque solo capturan criminales. En Pataz no hay migrantes, los mineros ilegales son de la zona, pero hubo una invasión de la criminalidad desde Trujillo, desde Lima y hasta ahora no se ha controlado. La Policía y autoridades son fácilmente contaminadas cuando se quedan más de dos meses.

Vaya corrupción...

Una de las tácticas que siempre se usa en Pataz es que los mineros ilegales venden su oro a quienes tienen REINFO, que lo llevan sin problema hasta Trujillo, considerando que toda la carretera de la zona está controlada.

¿Y la trazabilidad?

Es un trabajo del Ministerio de Energía y Minas, en el que también hay corrupción. Si alguien que tiene un REINFO de una zona y se cambia a otro lugar es detectado de inmediato por el ministerio. Antes esta facultad era de los gobiernos regionales, que en lugar de frenarlo simplemente ayudaron a expandir más la minería ilegal. Lo grave en Hualgayoc es que quienes sacan oro ni siquiera tienen REINFO.