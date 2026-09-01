Las exportaciones peruanas hacia mercados internacionales alcanzaron los US$90.472 millones durante 2025, con lo que el Perú se convirtió en el mayor exportador de la Comunidad Andina (CAN), integrada además por Bolivia, Colombia y Ecuador.

El monto representa una parte importante de los US$187.461 millones que los cuatro países andinos exportaron al mundo durante el año pasado. En conjunto, las ventas internacionales de la CAN crecieron 11,5% respecto de 2024, al alcanzar US$168.083 millones.

Según las cifras oficiales de los países miembros, procesadas por la Secretaría General de la CAN, después del Perú se ubicaron Colombia, con US$50.205 millones; Ecuador, con US$37.152 millones; y Bolivia, con US$9.633 millones.

Entre los principales productos que la Comunidad Andina colocó en los mercados internacionales estuvieron los minerales de cobre, oro, aceites de petróleo, café, cacao y plátanos frescos.

CHINA FUE EL PRINCIPAL MERCADO

Las exportaciones de los cuatro países tuvieron como principal destino a China, mercado que concentró el 22,1% del total de las ventas externas de la Comunidad Andina. Le siguieron Estados Unidos, con 17,3%; la Unión Europea, con 13,2%; Panamá, con 5,6%; y los propios países de la CAN, con 5,3%.

Esto significa que la mayor parte de las exportaciones andinas durante 2025 se dirigió a mercados fuera de la Comunidad Andina, mientras que una proporción menor correspondió al intercambio comercial entre Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador.

COMERCIO DE PERÚ CON SUS VECINOS ANDINOS

En un bloque diferente de las cifras está el comercio intracomunitario, que comprende exclusivamente las exportaciones entre los cuatro países de la CAN.

Durante 2025, este intercambio alcanzó los US$9.842 millones, un crecimiento de 8% respecto de los US$9.109 millones registrados en 2024.

En este mercado, Perú fue el país que más incrementó sus ventas, con un crecimiento de 14,4% frente al año anterior.

Además, el perfil de los productos vendidos dentro de la CAN es diferente al de las exportaciones hacia el resto del mundo. En 2025, el 83,1% de las exportaciones intracomunitarias correspondió a productos manufacturados, es decir, bienes que incorporan mayor transformación y valor agregado.

En el caso peruano, las manufacturas representaron el 94% de sus exportaciones hacia los otros tres países andinos. Entre los principales productos vendidos estuvieron el alambre de cobre, alimentos para animales, gasóleo, combustible para aviones y harina de pescado o de crustáceos.