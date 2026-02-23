El embajador de India en Perú, Vishvas Sapkal, confirmó que hay interés de productores de farmacéuticas de su país por instalarse en Perú y hacer un hub para exportar a otros países de la región, informó Omar Cárdenas, presidente de la Comisión de Sostenibilidad y Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Precisó a Correo que el diplomático lo confirmó en la reciente Rueda de Negocios Perú–India Pharmexcil 2026 que reunió en Lima a empresas del sector farmacéutico y veterinario de ambos países.

“El desarrollo logístico que tiene Perú (puertos) lo hace atractivo para el desarrollo e investigación en el campo farmacéutico. India es un proveedor importante, el mercado peruano ha evolucionado”, comentó.

Potencial

Cárdenas dijo que ya no se trata solo de importar y de fabricar para la demanda del sector público, que era el principal comprador. “Se trata también de que hay mucha investigación detrás, hay mucho desarrollo aquí en Perú. Es cierto que podría haber mucha más inversión destinada a la investigación y al desarrollo, el mercado peruano viene creciendo a pasos agigantados” indicó.

Sobre la existencia de una ley de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), que se está relacionando con Chancay, donde está el megapuerto que lo une con su similar de Shanghái (China), el representante de la CCL explicó que las perspectivas de los empresarios de la India serían más amplias.

“Yo no me reduciría solo a Chancay. Yo creo que la norma de las ZEEP permitiría que se puedan instalar industrias de este tipo en varios lugares del país”, comentó.

Pero, según manifestó, India no es el único interesado, “también quieren venir al Perú, hay interés de empresas de Pakistán, de Irán, de China, para desarrollar industria en el Perú”.

La India, según manifestó, produce toda clase de medicamentos, desde generales (genéricos) hasta fármacos biológicos