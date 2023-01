A fin de conectar a los mercados de Perú y España, y fortalecer las relaciones comerciales entre empresas de ambos países, se presentó a la plataforma internacional “Oportunidades Euroamérica” que buscará nuevas oportunidades para el crecimiento de emprendedores y empresarios peruanos y españoles.

Según la campaña “Misión de Ida y Vuelta Perú - España 2023″, se promoverá la importación y exportación de la Marca Perú en España, así como la Marca España en nuestro país.

“Trabajamos bajo el lema ‘creando Oportunidades que unen continentes sostenibles’, ya que somos una plataforma internacional peruana española que nació con el fin de generar interacción y oportunidades de negocio entre Perú y España. Estamos seguros que este intercambio comercial beneficiará mucho a los empresarios de ambos países”, expresó Alicia Wong, directora de Oportunidades Euroamérica.

Proyecto sostenible en Lima

Como parte de su línea de proyectos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, la plataforma internacional desarrolla en Lima el proyecto “Eco transporte: plantas de tratamiento de residuos y plantas de tratamiento de agua potable”, que cuenta con el financiamiento de inversionistas españoles.

Este proyecto benefició a los pobladores de escasos recursos de las zonas más necesitadas de Lima ya que no tenían acceso a agua potable para cubrir sus necesidades básicas.

“Nuestra empresa colabora con el Plan de Desarrollo Perú hacia el 2031, para lo cual unimos experiencia, tecnología y el know how (conocimiento) de empresas españolas, pensando en el potencial y las necesidades de un Perú rico en recursos naturales, que mira al futuro con grandes expectativas de desarrollo”, sostuvo Wong.

Actualmente, esta plataforma internacional representa a ocho productores de reconocidas marcas españolas como: Master Chef Vinotecas, Bodegas Carchelo D.O. Jumilla, Bodega D Mateos D.O. Rioja, Bodega Rey Eneo D.O. Rioja, Bodega Aníbal Otero D.O. Bierzo, Bodega Canopy D.O. Toledo, Bodega Clos Montblanc D.O. Conca de Barbera en Barcelona e Ibéricos Montanegra D.O. Extremadura.

Para más información sobre este intercambio empresarial puedes escribir al correo: info@oportunidadeseuroamerica.com; o ingresar a www.oportunidadeseuroamerica.com