La Presidencia de la República adelantó el martes último que el Ejecutivo evalúa derogar el Decreto de Urgencia (DU) que impulsa la reestructuración financiera de Petroperú bajo la batuta de Proinversión.

Días atrás, el ex ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, anunció que se le dará otro salvataje, de S/ 500 millones. Anoche se conoció que Gobierno de Balcázar le entregaría $ 2,000 millones (El Comercio).

Al respecto, el director gerente de Enerconsult, Carlos Gonzales, señaló a Correo que el anuncio presidencial es malísimo “como también me parece mal que Balcázar adelante opinión sobre la rotura del gasoducto, siendo Osinergmin (adscrita a la PCM) responsable de la investigación de las causas”.

la causa puede ser desde la falta de mantenimiento hasta un acto de Dios (naturaleza). “Mal Balcázar en decir que TGP (Transportadora de Gas del Perú, que opera los ductos que trae el gas de Camisea a la costa) debe pagar todos las pérdidas ocasionadas. ¿Y si fue un acto de dios?”, se preguntó.

El 1 de marzo pasado, Transportadora de Gas del Perú (TGP), empresa que trae gas desde Camisea hasta la costa, informó que el ducto se rompió en el kilómetro 43, en el distrito de Megantoni, y generó un desabastecimiento de gas natural.

Antecedentes

Al respecto, la ex ministra de Economía, Denisse Miralles (quien luego estuvo al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros durante 21 días) afirmó, en reiteradas ocasiones, su oposición a inyectar dineros del Estado a la petrolera.

Inclusive, explicó que sin una reestructuración la empresa corría el riesgo de ser llevada a un proceso concursal (en Indecopi) por sus acreedores (entre ellos los productores de petróleo que proveen a la refinería de Talara).

Miralles dijo que el DU evitó que la empresas ingrese a un proceso concursal luego de que la empresa acreedora UNNA retirara la demanda presentada ante Indecopi.

En tanto, el director ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, informó hace unas semanas que se estaba negociando una línea de crédito para la empresa a fin de oxigenarla, que el préstamo estaba por cerrarse.

Pero la salida de José Jerí de la Presidencia paralizó toda intención de reestructuración de la petrolera y fue muy visible porque una de las primeras medidas del régimen de Balcázar fue sacar a la gerente general de Petroperú, Rita López.

Posteriormente, Balcázar pidió la renuncia a Miralles y en su reemplazo entró Luis Arroyo, quien no ratificó al entonces ministro de Economía, Gerardo López.