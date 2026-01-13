La Comisión de Energía y Minas del Congreso convocó a una sesión extraordinaria en la que pedirá explicación al titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Luis Enrique Bravo, las razones que motivaron la emisión del Decreto de Urgencia (DU) que dispone la reestructuración patrimonial de Petroperú.

La sesión se ha convocado para esta mañana a las 10 y se espera que el titular del Minem asista y explique los detalles del DU.

Hasta el momento se han presentado hasta seis proyectos de ley para derogar el DU porque los congresistas consideran que el DU busca la privatización de Petroperú.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que Petroperú recibió salvatajes del Estado por más de S/ 17 mil millones entre el 2022 y el 2024, pero sin resultados positivos porque a la fecha la empresa mantiene deudas por más de $ 5 mil millones.

Inclusive, no tiene capital de trabajo porque debe a productores petroleros del norte, los que proveen de crudo a la refinería de Talara, principal activo de la empresa y por la cual contrajo deudas.

Al respecto, el MEF precisó que el Gobierno ha puesto en marcha la reorganización de Petroperú, mediante acciones inmediatas que dan inicio a un proceso ordenado, técnico y transparente para proteger los activos estratégicos del Estado.

Proiversión

Agregó que también es para fortalecer la capacidad financiera de la empresa y asegurar su sostenibilidad en el tiempo.

“Como parte de este proceso, ProInversión presentará, a fin de mes, el Plan de Promoción de Activos de Petroperú, que permitirá identificar mecanismos técnicos para su puesta en valor”, señaló la titular del MEF, Denisse Miralles.

Aseveró que el proceso no implica privatizar la empresa porque lo que se busca es enfrentar una situación que no podía seguir y tomar medidas desde el primer día para organizar la empresa, manteniendo el control del Estado sobre sus activos.

Explicó que primero se identificará e incorporará activos estratégicos en esquemas de fideicomiso para protegerlos legalmente, garantizar que sigan siendo del Estado y crear condiciones para mejorar la gestión y el desempeño operativo de la empresa.

“Queremos mantener la propiedad del Estado sobre los activos, pero incorporarlos en mecanismos como fideicomisos que los protegen legalmente y que permitan usar herramientas financieras para que Petroperú recupere la operatividad que ha perdido”, precisó.