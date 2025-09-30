Según el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Raúl Pérez Reyes, Petroperú está realizando un proceso de administración de deuda, que no es un bono a favor de esta empresa.

Tras la presentación del Informe Económico OCDE 2025, explicó que la administración de deuda se hace en el marco de un decreto supremo de setiembre 2024 porque había compromisos de emisión de cartas de garantía asociados a Petroperú. “Estamos haciendo que la deuda, que inicialmente tenía con el Banco de la Nación, ahora esté garantizada por estos bonos”.

Para el ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, esa emisión de bonos ($287 millones) es un salvataje encubierto porque la garantía la pone el Estado y en caso Petroperú no cumple con el pago respectivo, se recurrirá a la caja fiscal.

“Una administración de deudas es cuando una entidad que tiene una deuda cara en el corto plazo, emite un bono que le permite convertirla en una deuda más barata, pero con un plazo más largo. Es algo saludable porque se busca una deuda a mayor plazo, pero a menor costo”, precisó a Correo.

Compromiso

Explicó que el MEF hace ese tipo de operación cuando es del Tesoro Público, pero en este caso “entiendo que hace uso de su mejor calificación crediticia (con respecto a la de Petroperú) para la emisión de una deuda (bono) para Petroperú, en mejores condiciones”.

El economista señaló que esa operación compromete al Estado porque está garantizando el pago de una deuda de una empresa que técnicamente está en quiebra.

“El subyacente es que si Petroperú no honra ese bono (deuda), la garantía es del MEF, al final significa un riesgo del Tesoro Público porque asumiría pasivo de Petroperú”, precisó.