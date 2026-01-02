El Gobierno publicó la noche del jueves un Decreto de Urgencia (DU) para la reorganización patrimonial y operativa de Petroperú. Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), se busca salvaguardar su sostenibilidad financiera y garantizar la continuidad del abastecimiento de combustibles en el país.

Además, se pretende “acabar con los privilegios de quienes no han sabido usar bien los recursos y administrar correctamente a la empresa”. También se recortarían 900 plazas de trabajadores

La norma también habilita la posibilidad de una reorganización patrimonial en uno o más bloques patrimoniales, que podrán agrupar activos estratégicos de la empresa, incluida la Nueva Refinería de Talara, y encarga a Proinversión la conducción integral del proceso de promoción de la inversión privada, desde el diseño del plan hasta su implementación, bajo criterios técnicos, de transparencia y eficiencia.

Además, se faculta a Proinversión a estructurar mecanismos financieros como fideicomisos de administración, garantía y flujos para asegurar que los recursos generados por los bloques patrimoniales se destinen prioritariamente al pago de pasivos operativos críticos, obligaciones financieras y a la continuidad de las operaciones de la empresa.

Paralización

Según el ex presidente de la empresa, César Gutiérrez, la norma no blinda la caja fiscal, no obstante que busca no afectarla.Es porque “toma S/ 240 millones del presupuesto del Minem para el pago de compensaciones por despido, dinero que será restituido desde la caja fiscal”.

Indicó que el DU “lleva a suponer que la generación de margen de Petroperú, más los ingresos por venta de activos permitirán cubrir deudas vencidas, gastos corrientes, más servicio anual de la deuda”.

“Mi pronóstico es que Petroperú paralizará operaciones en unos 4 meses si no hay apoyo de caja, perjudicando a las regiones Tumbes, Piura y Loreto”, precisó.

Gutiérrez se preguntó “si el 31.12.2025 se pagó intereses a bonistas e intereses más amortización al crédito sindicado liderado por Deustche Bank”, caso contrario Petroperú habría entrado en default (impagos) y pone en riesgo al Estado de ser demandado por acreedores.

Precisó que si se hizo los pagos, su saldo de caja deber ser cero y dependerá de los ingresos diarios por venta de combustibles.

Señaló que Petroperú debe desde hace tres meses a productores de petróleo y gas natural (GN) de Piura, al concesionario de distribución de GN de Piura, a los concesionarios de servicios auxiliares de la refinería de Talara y con el operador logístico del lote off-shore Z-69.

Del despido de 900 personas, recomendado por ADL-COLUMBUS en julio 2023, dijo que tendrá muy bajo impacto en la reducción de costos. Además, por la venta de sus activos, entre ellos el edificio de San Isidro, se tendrá solo $ 200 millones.