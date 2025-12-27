La crisis de Petroperú no se puede solucionar con medidas improvisadas como las que han trascendido, entre ellas un supuesto decreto supremo (DS) que daría poderes a Proinversión para tomar decisiones en la petrolera, señaló César Gutiérrez, ex presidente de la empresa.

Precisó a Correo que Proinversión no tiene profesionales que conozcan la operación de una petrolera, “tan es así que hasta para el caso del Gasoducto Sur Peruano, en el que diseñó la licitación en el 2014, ahora se llena de consultorías”.

Explicó que las petroleras son organizaciones integradas verticalmente. “El desmembramiento que se hizo de la empresa con la privatización de los 90 fue un error grave que se corrigió en el 2006 con una ley (28840), que tras 19 años no se ha implementado debidamente”, indicó.

Trascendió que el DS que elabora el Ejecutivo permitiría dividir a la empresa en bloques en los que incluyan activos, entre ellos la refinería de Talara, por la que la empresa está sobre endeudada.

Gutiérrez señaló que la única unidad que genera renta a la empresa es (la refinería de) Talara, señaló al tiempo de indicar que es insuficiente para cubrir el pago del servicio de deuda, los gastos administrativos y de ventas, ”vender sus activos en tiempo récord, por un gobierno que está de salida, sería a precio de remate y generaría legítimas suspicacias”.

Fideicomiso

Sobre lo que propone el ex ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, de poner en un fideicomiso los principales activos de Petroperú (refinerías de Talara y de Iquitos) para que lo administre un privado, manifestó que es una salida más razonable.

Pero, lo que se ponga (recursos) en el fideicomiso, que serían los ingresos de las ventas de la empresa ($ 322 millones) es insuficiente para cubrir sus obligaciones ($ 640 millones).

Por ello, comentó que lamentablemente la empresa necesitará de recursos del Estado (los meses de junio y diciembre) para cubrir, principalmente, la compra de crudo liviano que la refinería de Talara necesita y pueda seguir generando ganancias para la petrolera.

Trascendió también que las decisiones de ProInversión serían vinculantes para Petroperú, es decir, estaría obligada a cumplirlas.