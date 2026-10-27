Los $ 475 millones del crédito puente gestionados a favor de Petroperú ya fueron desembolsados y serán utilizados para sostener la operación de la petrolera, asegurar la compra de crudo y combustibles y atender compromisos financieros y comerciales, informó Proinversión.

Precisó que Proinversión será responsable de instruir el uso de estos recursos; por ello determinó que, del monto total, el 57% se destinará a la adquisición de crudo y combustibles; el 30%, a atender obligaciones financieras; y el 13%, al pago de deudas comerciales vencidas con proveedores. Esta distribución busca atender necesidades inmediatas de la compañía, fortalecer su liquidez y contribuir a mantener la continuidad de sus operaciones.

La compra oportuna de crudo e insumos permitirá sostener el funcionamiento de la Nueva Refinería de Talara y contribuir al abastecimiento de combustibles en el país.

OBLIGACIONES

A su vez, el pago de obligaciones financieras y deudas con proveedores ayudará a ordenar los compromisos de corto plazo y a recuperar condiciones necesarias para mantener la cadena de suministro de la empresa.

Proinversión destacó que el financiamiento se concretó a inicios de setiembre de 2026, como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para fortalecer la situación operativa y financiera de Petroperú (DU N° 010-2025 y DU N° 003-2026).

El crédito puente fue estructurado bajo el marco legal vigente y por un monto de $ 475 millones, dentro del límite autorizado de hasta $ 500 millones.

En un comunicado, Proinversión precisó que como entidad facultada para instruir de manera exclusiva el uso de los fondos, articula esfuerzos con Petroperú para garantizar una administración transparente que consolide la estabilidad operativa de la empresa, sentando las bases necesarias para la implementación de su proceso de reorganización patrimonial integral.