A pesar de que enfrenta una crisis financiera porque está sujeta a salvatajes del Estado (dineros de todos los peruanos), Petroperú no considera pertinente el pedido de Proinversión sobre información alrededor de los relevos de gerentes y expedientes administrativos.

Tampoco acepta el pedido del informe emitido por el estudio Paul Hastings LLC (bufete de EE.UU. que hizo un estudio para Petroperú, que implican una serie de acciones legales y corporativas destinadas a investigar presuntas irregularidades y fortalecer la gobernanza de la empresa estatal, según el diario Gestión).

En carta dirigida a Ángel Delgado Flores, Director de Proyecto de Proinversión, el gerente general de Petroperú, Gustavo Villa Mora, por encargo del Directorio, señala que la información que pide sobre actas y documentos de entrega de cargo de gerentes relevados, expedientes administrativos completos del nuevo personal encargado y el informe emitido por el estudio Paul Hastings LLC, no está comprendida de forma expresa ni implícita en los decretos de urgencia del 2025 ni del 2026.

Transparencia

Villa Mora precisa que el ámbito de intervención y acceso a información de Proinversión debe estar directamente vinculado al objeto especifico del encargo, circunscrito a los bloques patrimoniales para la reorganización, “debiendo los requerimientos formulados guardar correspondencia con dicho alcance”.

Al respecto, el ex ministro de Economía, David Tuesta, señaló a Correo que Petroperú debe guardar una conducta de transparencia, justo ahora que está recibiendo otros $ 2,000 millones.

“Con la carta solo manifiesta que hay algo escondido, de repente ‘el negocio’ en alguna operación, no se quiere soltar el espacio sin que se diga nada”, manifestó.