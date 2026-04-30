El presidente del Consejo Fiscal (CF), Alonso Segura, se pronunció sobre la demanda del presidente de Petroperú, Róger Arévalo, que el Estado le otorgue otros $ 2000 millones para mantener operativa la empresa.

En ese sentido, refirió a Gestión que esa demanda complicará aún más el panorama del país porque cumplir la regla fiscal este año ya es imposible y será mucho menos si se otorga otro rescate a la petrolera estatal y, además, si el Ejecutivo aprueba un nuevo crédito suplementario.

Segura reveló que el CF ha solicitado de forma constante, en el marco de la reestructuración financiera de Petroperú, información a la empresa para analizar su situación, pero no ha recibido respuesta.

“Está en un péndulo (la petrolera) entre administraciones (gubernamentales). Una dice que no le dará un centavo porque no dan las cuentas, pero la nueva le pregunta dónde firmar para darle lo que pide. Ninguna de las dos es una solución porque no le ponen condiciones. No se ven ajustes de gasto ni ninguna estrategia clara”, aseveró.

El martes, Arévalo adelantó que el Gobierno de José Balcázar está presto a otorgar garantía para obtener un crédito del sector privado.

Chantaje

El pedido ha sido cuestionado por diferentes personalidades, entre ellas el ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, quien lo considera como un chantaje, considerando que Arévalo señaló que se necesita si o si el dinero para evitar parar las refinerías de Talara y Conchán.

Petroperú carece de capital de trabajo pese a que en los últimos cuatro años recibió unos S/ 18,400 millones en ayudas financieras y salvatajes, pero los responsables de su manejo no dan cuenta de cómo gastan los recursos.