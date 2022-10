El precio del dólar en Perú cerró al alza este miércoles, en medio de las renovadas preocupaciones sobre la política monetaria contractiva y su impacto económico, en momentos en que se conocieron adversos datos macro en Estados Unidos y de inflación en el Reino Unido.

El tipo de cambio terminó en S/ 3.985 por dólar, un avance de 0.20% frente al cierre del martes en S/ 3.977, de acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

En lo que va del año, el billete verde acumula un retroceso de 0.15% en comparación con la última cotización de 2021 en S/ 3.991.

Hoy, en el mercado se negociaron US$ 405 millones a un precio promedio de S/ 3.9844, indicó Alexander Javier Bernaola, trader de Divisas de Renta4 SAB.

“La jornada de hoy comenzó con la apertura del mercado en S/ 3.9850, tuvimos demanda de offshore y oferta de corporativos. El BCR colocó swap cambiario venta por S/ 400 millones a seis meses″, señaló.

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.97 y se vende a S/ 4.00, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

A nivel global, las preocupaciones sobre una recesión se han hecho más fuertes entre los inversores a medida que la Reserva Federal continúa siguiendo un camino agresivo de aumentos en las tasas de interés.

Además, el metal rojo ha perdido un 30% desde que tocó un máximo histórico en marzo, pero se ha mantenido en un rango de entre US$ 7,200 y US$ 8,000 desde finales de agosto. Los precios del cobre caían el martes, presionados por la decepción de los inversores ante el hecho de que China no haya suavizado su estricta política de COVID-19.

También se conoció que la construcción de viviendas en Estados Unidos cayó más de lo esperado en setiembre y el índice compuesto del mercado de la Asociación de Bancos Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés), que mide el volumen de solicitudes de préstamos hipotecarios, bajó un 4.5%.

A ello se sumó que la Oficina Nacional de Estadística británica informó que el índice de precios al consumo (IPC) de Reino Unido aumentó un 10.1% en términos anuales en setiembre, igualando un máximo de 40 años alcanzado en julio, en un nuevo golpe para unos hogares enfrentados a una crisis del costo de la vida.

“Con las perspectivas económicas del país que parecen poco halagüeñas, una lectura de la inflación superior a la esperada se suma a los problemas a los que se enfrentan los responsables políticos británicos”, dijo Ricardo Evangelista, analista senior de ActivTrades.