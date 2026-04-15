El precio del dólar inició la sesión cambiaria de este martes con una tendencia al alza frente al sol, en un contexto de volatilidad en los mercados cambiarios de la región.

A las 10:00 a. m. (hora local), la cotización de venta del dólar se ubicó en S/ 3.428 en el mercado interbancario, según datos del sistema financiero.

Tipo de cambio supera el nivel de la jornada previa

El valor registrado en la mañana representa un incremento respecto a la jornada anterior, cuando la divisa estadounidense cerró en S/ 3.394 en el mercado interbancario.

Este comportamiento se da en medio de movimientos fluctuantes de la moneda estadounidense en los mercados regionales, lo que influye en la evolución del tipo de cambio en el país.

Cotización en casas de cambio y bancos

En el mercado paralelo o casas de cambio, el precio de venta del dólar se ubicó en S/ 3.44, mientras que en las ventanillas virtuales de los principales bancos del sistema financiero nacional alcanzó un promedio de S/ 3.47.

Estas diferencias responden a factores como la oferta y demanda de divisas, así como a las políticas comerciales de cada entidad financiera.

El comportamiento del tipo de cambio es seguido de cerca por empresas, inversionistas y ciudadanos, debido a su impacto en importaciones, precios de productos y operaciones financieras.