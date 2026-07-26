Para el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James, se necesita desregular la economía para simplificar trámites y acelerar la creación de empresas. En entrevista con Correo dijo que se debe crear un Ministerio de Planificación e Infraestructura para que centralice la ejecución de grandes obras porque es más fácil controlar la corrupción en el gobierno central.

¿Qué implica desregular la economía?

Hacer empresa en Perú requiere una serie de trámites: procedimientos, licencias y permisos de todo tipo. Es muy complicado, toma mucho tiempo, es muy costoso. Hay que cumplir una serie de pasos que, a veces, desaniman al emprendedor y lo vuelven muy informal, es muy difícil hacerse formal. En la década de 1990, Carlos Bologña, entonces ministro de Economía, hizo una especie de desregulación de la economía. Esto hay que hacer nuevamente.

Es decir, ¿hay que romper la burocracia?

Es una forma de decirlo, es hacer más fácil todo. Creo que hay que revisar toda las marañas de trámites que hay y eliminar la duplicidad. Hay una serie de cosas que se hacen y no son necesarias, deben revisarse para hacer más fácil hacer empresa en Perú. Hay que hacerlo en el gobierno nacional, en los gobiernos locales y regionales. Sobre todo en municipalidades porque cada alcalde elabora nuevas normas, saca nuevas disposiciones, crea costos y genera más burocracia.

La regionalización...

Lamentablemente ha sido un fracaso, está demostrado. Creo que son 18 gobernadores regionales en la cárcel, hay 42 con procesos judiciales. Ha habido una corrupción terrible, ha habido mucho dinero en las regiones. Uno viaja por las regiones y no ve obras, ve pueblos atrasados a pesar de todo el dinero que ha habido. El nuevo proceso de regionalización se debe conversar. ¿Qué hacer? ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cómo hacemos para que funcione?

¿Va en línea con desregular la economía?

Exacto. También tiene mucho que ver con la reorganización del Estado. Por ejemplo, la cantidad de ministerios y las funciones que tiene cada uno. Esto también hay que pensarlo nuevamente. Creo que son demasiados, algunos se pueden fusionar, pueden crearse otros que reemplacen a varios. Siempre hemos propuesto un Ministerio de Planificación e Infraestructura que reemplazaría a cuatro o cinco ministerios, que absorba a organismos como ANIN, como ATU. Tener un gran ministerio que planifique y que se encargue de construir las grandes obras que el Perú necesita.

La atomización del país no permite fluidez de la cosa pública.

Por ejemplo, la atomización de alcaldías. En Lima, ¿Cuántas alcaldías hay? En Lima hay 47 y en el Callao son siete. Hay demasiadas. Cada alcalde cree que tiene un reino propio. Nosotros tenemos muchas denuncias de empresas de varias alcaldías que les hacen la vida imposible. Cada vez que hay un alcalde nuevo, quiere poner algo nuevo, una norma nueva, una licencia nueva. Esos son costos que hacen más difícil hacer empresa.

¿Cómo se arregla?

Es trabajo del Congreso, que una mayoría respalde cualquier cambio que se quiera hacer. Antes de ir por las municipalidades, primero es ir por la regionalización. A los gobiernos regionales hay que quitarles algunas funciones de hacer obras grandes porque no están capacitados, no tienen personal. Las grandes obras las debe hacer una gran entidad, como un Ministerio de Planificación e Infraestructura, que planifique qué carreteras, qué puertos y aeropuertos se van hacer.

¿Es más simple, más ordenado?

Claro, es mucho más fácil controlar la corrupción en el gobierno central que controlar la corrupción en cada gobierno regional. Cuando hay mucha atomización se crean bandas para tomar el poder regional y se reparten las obras entre los amigos. Eso es lo que está sucediendo.

Felipe James

Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias

Es administrador de empresas por la Universidad del Pacífico (UP).

Máster en Administración de Empresas por la UP

Estudios en Dirección Estratégica para la Defensa y Administración de Crisis.