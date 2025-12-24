A menos de 24 horas de que la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, revelara que falta transparencia en el manejo de la información financiera de Petroperú, su Junta General de Accionistas (JGA) designó a Elba Rosa Rojas Álvarez como presidenta de su directorio.

Así, desde ayer, se convierte en la primera mujer en asumir el más alto cargo de la empresa, que atraviesa una difícil situación financiera y ha generado que Miralles anuncie que se hará una reestructuración de su administración para evitar que “siga pidiendo” más recursos públicos.

Tanto la flamante presidenta, como su antecesor, son directores independientes de la petrolera estatal, desde el 15 de noviembre último.

Colaboración

Al respecto, el ex presidente de Petroperú, Carlos Paredes Lanatta, cuestionó que se oculte información, no obstante que la JGA tiene el derecho de pedirla y de ser atendida en el corto plazo.

Advirtió que el ocultamiento de información no solo es una falta administrativa, sino que podría tener consecuencias legales.

Indicó que desde el 2021 hay como un desgobierno en la empresa que la ha llevado a una crisis sin precedentes.

Por ello, en RPP sugirió que se establezca un mecanismo de incentivos similar al de la colaboración eficaz para obtener la verdad sobre la situación real de la empresa, de quiénes son los responsables para separarlos y no sigan perjudicando su marcha.

En ese sentido, manifestó que ese mecanismo es necesario para terminar con los secretismos que nada bueno hacen a la empresa, que desde el 2022 hasta la fecha ha recibido S/ 17 mil millones del Tesoro Público, según dijo la titular del MEF.