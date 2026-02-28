En diciembre último, la producción nacional de cobre disminuyó 2.7% con relación al mismo mes del año anterior por los bajos niveles extraídos en las empresas Anglo American Quellaveco (Moquegua), Marcobre (Ica), Hudbay Perú (Cusco), Cerro Verde (Arequipa), Minera Chinalco Perú (Junín), informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).La producción nacional de cobre, en diciembre último, fue de 256,647 TMF, mayor en 18.6%, comparado con el mes anterior. Creció la producción del metal rojo en las regiones de Áncash (41.6%) y Apurímac (3.7%), ocupando los primeros lugares en el mes de análisis, respectivamente; seguido de Ayacucho (21.3%), Huancavelica (9.2%), Huánuco (8.1%) y Pasco (2.0%).

Retroceso

Según el INEI, el 60.7% de la producción de cobre en el mes de análisis se registró en seis regiones: Ica (-26.3%), Moquegua (-24.1%), Arequipa (-11.2%), Junín (-8.2%), Cusco (-3.1%) y Tacna (-1.2%). También, descendió en Cajamarca (-29,4%) y Lima (-9,8%).En tanto, aumentó la extracción de otros minerales metálicos, como estaño (22.1%), zinc (17.2%), hierro (14.0%) y plomo (1.5%). El INEI también informó sobre la generación de energía eléctrica, precisando que cinco regiones son las que influyen en la mayor producción.En diciembre del 2025, la producción de energía eléctrica aumentó en las regiones de Arequipa (156.7%), Puno (127.5%), Cajamarca (45.1%), Lima (26.2%) y Piura (20.9%), que juntas hicieron el 62.6% del total.En cambio, se redujo en Huánuco (-60.4%), Áncash (-48.8%), Huancavelica (-38.9%), Junín (-24.3%), Pasco (-23.1%), La Libertad (-11.0%), Cusco (-2.0%) e Ica (-0.1%), entre otras.