El Ejecutivo promulgó ayer la nueva Ley Agraria, que busca incorporar a miles de pequeños productores del país que estén debidamente asociados. Al mismo tiempo, apunta a fomentar la agricultura moderna impulsada por las agroexportadoras.

Según la norma publicada en El Peruano, se trata de una “ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura moderna”. Con ella, tanto los pequeños agricultores como las empresas agroexportadoras tendrán incentivos, siempre que se garantice la productividad y el encadenamiento entre ambas.

Las agroexportadoras pagarán una tasa de 15 % del Impuesto a la Renta (IR) hasta el año 2035 y, además, podrán acogerse a un régimen especial de depreciación (de 20 % anual de sus inversiones en obras de infraestructura hidráulica y de riego adquiridas o construidas entre 2026 y 2035). Actualmente, las empresas pagan cerca del 30% del IR.

La ley también incentiva a que las agroexportadoras compren a los pequeños productores, de modo que podrán aplicar una deducción adicional de 25% sobre el valor de los productos que demanden a los que están inscritos en el Padrón de Productores Agrarios y sus Organizaciones en las Cadenas de Valor, sea directamente o a través de formas asociativas o cooperativas.

Esa deducción estará vigente desde 2026 hasta 2035 y requiere que los pequeños productores estén registrados y mantengan su inscripción vigente.

Encadenamiento

Al respecto, el presidente la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, explicó en Canal N que la nueva Ley Agraria es una norma marco que busca beneficiar a toda la cadena productiva, desde pequeños agricultores hasta agroexportadores.

Explicó que los incentivos tributarios, el fomento de la asociatividad y el acceso a financiamiento son herramientas claves para modernizar la agricultura.

En ese sentido, Amaro señaló que la nueva normativa permitirá restablecer la confianza de los inversionistas en el sector agrario, lo que facilitará la ejecución de proyectos estratégicos.

Recordó que con la derogada Ley de Promoción Agraria se pudo generar entre 2 y 3 millones de empleos.

Por su parte, el exministro de Economía y de Agricultura Ismael Benavides explicó que la norma promulgada beneficiará al agro moderno porque permitirá atraer a más inversionistas.

“El próximo año, cuando se realizarán la elecciones generales, los inversionistas aún estarán a la expectativa de quién será el nuevo presidente y serán moderados con sus inversiones, pero fácilmente, en un año normal, las inversiones aumentarán entre $1,000 y $1,500 millones principalmente para ampliar la frontera agrícola y el cultivo de nuevas variedades de productos”, precisó a Correo.

Lo más importante, según señaló, es que las agroexportadoras podrán encadenar a miles de pequeños agricultores a sus procesos de exportación, como ya pasa con los productores de palta.

“Con la nueva ley también se podrán encadenar a los productores de arándanos, de uvas. Miles de pequeños agricultores podrán vender directamente a las exportadoras y sus ingresos podrán incrementarse entre 20% y 25%”, dependiendo de lo que ofrezcan, comentó.

Sin embargo, indicó que muchos pequeños agricultores están lejos de las zonas de influencia de las agroexportadoras y necesitan un intermediario para vender sus productos.