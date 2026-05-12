La Autoridad Portuaria Nacional (ANP) registró 17.6 millones de toneladas de carga entre enero y marzo de 2026.

La carga rodante (vehículos y maquinaria) encabezó el incremento con un alza de 62.9%.

Le siguió la carga fraccionada (mercancía trasladada de forma individual en cajas u otros), que avanzó 10.9%, y los minerales a granel (cobre, zinc y concentrados), que subieron 9.3%.

Asimismo, los contenedores (cajones metálicos con diversos productos) crecieron 4.1%, mientras el granel sólido (granos, fertilizantes y cereales) registró una variación mínima de 0.1%.

Estos resultados representan un crecimiento de más del 4% frente al primer trimestre de 2025.

El ministerio de Transportes y Comunicaciones calificó esta alza como la mejor de la historia y destacó al Perú como actor estratégico en rutas marítimas en la región.