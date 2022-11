Miltón Cueva Castillo (48) y Yanet Chara Galindo (45), tienen una historia de vida en común, ambos iniciaron un pequeño negocio de crianza de truchas con el sueño de contar con su propio Centro de Producción Acuícola (CPA) que les abra nuevos caminos para exportar sus productos a mercados nacionales e internacionales.

Hoy sus establecimientos ya cuentan con la habilitación sanitaria que otorga Sanipes a las sociedades que cumplen con todos los requisitos técnicos en gestión sanitaria para la crianza o el cultivo de peces, moluscos y crustáceos.

Desde la ciudad del Altiplano, los truchicultores dieron testimonio de lo importante que es esta actividad acuícola en sus vidas, la cual se ha constituido en un componente importante en la dieta de comunidades andinas y en una fuente significativa de ingresos de emprendedores como ellos.

Precisamente, en Puno, la producción anual de trucha asciende a 50 mil toneladas, lo que representa entre el 70% a 80% de la producción nacional. En este punto del país, 180 centros acuícolas obtuvieron este año sus títulos habilitantes a través del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, lo cual beneficiará de más de 9 mil puneños entre propietarios, colaboradores y familiares directos.

Según narró Miltón, cuando contrajo nupcias, decidió adquirir su primera piscigranja de pesca, sin embargo, consciente de que esta actividad artesanal podía ser mucho más productiva y rentable, quiso que su emprendimiento crezca, por ello, invirtió en una mejor infraestructura y buscó capacitación técnica para formalizar su empresa e incrementar su producción en un mercado local en auge.

“Yo soy el penúltimo de 8 hermanos, desde pequeño siempre he trabajado y cuando me casé empecé con la crianza de truchas, pero como no queríamos seguir como negocio informal, entonces constituí mi propia empresa, Canaan Trout. Al obtener nuestro Protocolo Técnico de Habitación Sanitaria, se abrieron mayores oportunidades de expansión, esto nos ha ayuda a llevar un mejor control de toda la producción que tenemos y garantizar que nuestros productos sean sanos e inocuos”, comentó.

Por su parte, Yanet Chara propietaria del Centro de Producción Acuícola Titikaka Trout Perú, que también recibió el título habilitante, hizo lo propio al aplicar todo lo que indican los manuales de buenas prácticas y de procedimientos de higiene mejorando así la gestión sanitaria que deben mantener este tipo de infraestructuras pesqueras.

En 1996 se inició en esta actividad que nació como una sociedad familiar junto a su padre, esposo y con su cuñado, no obstante, con el paso del tiempo cada uno se independizó y formó su propia empresa, la de Yanet Chara, actualmente genera 40 puestos de trabajo.

La emprendedora, resaltó, que, Henry Maquera, biólogo con mención en Ingeniería Pesquera, se ha convertido en su mano derecha y se desempeña como jefe de producción del citado centro acuícola.

“Con el apoyo de Sanipes hemos implementado nuestros manuales de producción, nuestros registros sanitarios. Gracias a la habilitación sanitaria hemos llegado a mercados internacionales como Rusia, Estados Unidos y Japón, “La calidad de nuestros productos, nos ayudan a crecer cada vez más y a poder mostrarnos como una empresa líder en la zona”, mencionó Maquera.

Cabe mencionar que, el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, institución adscrita al Ministerio de la Producción, cumplió octavo año de vida institucional, compartiendo los avances y logros alcanzados como autoridad sanitaria que trabaja para proteger la salud pública de los consumidores de alimentos hidrobiológicos.

Uno de los más importantes, es la entrega de los títulos habilitantes a centros acuícolas, que brinda valor agregado al trabajo de los acuicultores y personas involucradas en la cadena de producción, traduciéndose finalmente en mayores oportunidades, bienestar y salud para más peruanos.

