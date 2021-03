El último miércoles se presentó ante el pleno del Congreso de la República la Comisión Multisectorial conformada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de la Producción (Produce). Allí, la titular de Mincetur, Claudia Cornejo, señaló que no se aplicarán salvaguardias temporales a los textiles provenientes de China y Bangladesh.

Semanas atrás, Indecopi elevó un informe preliminar a la Comisión Multisectorial en la que recomendaba la aplicación de salvaguardias temporales a 284 partidas textiles. Sin embargo, Cornejo expresó que este informe “no permite aún acreditar la existencia de pruebas claras de la relación causal, que el supuesto aumento de las importaciones habría amenazado o causado un daño grave sobre la rama de producción nacional”.

¿Qué dicen los gremios textiles y de confecciones? Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, comentó que es indignante que los ministros traten de justificar lo injustificable y decidan seguir protegiendo a la industria china. Dijo que la Comisión Multisectorial no tiene respeto por Indecopi y cuestiona un informe que es contundente.

“Han dicho, por ejemplo, que la amenaza de daño no se ha concretado, y por el contrario hay una recuperación en el segundo semestre del 2020, que las importaciones siguen cayendo y la producción nacional se ha recuperado casi a niveles prepandemia. Pero eso es falso”, indicó.

Saldaña detalló que casi el 80% de los empresarios textiles de Gamarra no ha podido reiniciar su negocio, por lo que el emporio está paralizado. Explicó que lo poco que pueden producir, no se está vendiendo, al casi no haber demanda, y la poca demanda que existe está copada por la ropa importada a nivel nacional.

Añadió que una de las acciones que tomarán como gremio será convocar a una marcha nacional para mayo, cuando se emita el informe final de Indecopi, e insistirán con las salvaguardias a través del Congreso de la República, donde también hay varios proyectos de ley para darle autonomía al Indecopi. Están sacrificando una industria que da de comer a un millón de familias a nivel nacional, subrayó Saldaña.

Precisó que como gremio han hecho propuestas para reactivar Gamarra. Una de ellas es aplicar las salvaguardias, que “garantizar que en el tiempo nuestra industria no desaparezca”. Por otro lado piden una reactivación económica y productiva, que el FAE Mype funcione bien y pronto. Asimismo, que el gobierno le compre a la mypes, porque sostuvo que el programa Compras MYPErú no ha llegado ni al 5% de los empresarios del emporio.

También proponen que alrededor del emporio se retire completamente el comercio informal, que es oro tipo de competencia ilegal, y que cada día abarrota más.

MÁS EMPATÍA Y SOLIDARIDAD

Por su parte, Daniel Hermoza, presidente de Mypes Unidas del Perú, precisó que el año pasado en plena pandemia se incrementó hasta en 110% la importación de bienes de China al Perú, y ha seguido incrementándose de manera sostenida los últimos 12 meses, lo que a su parecer es parte de una política expansionista de copar con sus productos los países.

“De acuerdo a Indecopi nosotros estamos con una participación de 15% del mercado versus un 85% de productos importados, lo cual día a día va aplastando la posibilidad que las Mypes confeccionistas puedan sobrevivir y competir con productos tan baratos como los chinos”, expresó. Además, dijo que por la descapitalización por la que atraviesan las mypes textiles no pueden implementar políticas de venta virtual para llegar a más clientes.

Por lo tanto, anunció que insistirán con las salvaguardias al ser una medida necesaria y urgente, siguiendo la ruta del Congreso y de Indecopi. “Necesitamos empatía y solidaridad. Que los ministros apliquen sus conocimientos a favor del Perú y no para defender a los productos chinos”, finalizó.