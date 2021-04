La Contraloría General de la República advirtió que a cuatro años de iniciada la Reconstrucción con Cambios para contrarrestar los efectos del Fenómeno El Niño costero solo se ha ejecutado un 37.4% de las obras programadas. Es decir, del presupuesto global asignado de S/ 25,655.49 millones solo se utilizó el S/ 9,602.13 millones.

“La Reconstrucción con Cambios configura un ejemplo de incapacidad del Estado para atender demandas ciudadanas... No se trata de la plata, sino de la incapacidad en los procesos de ejecución, incompetencia de algunos funcionarios, y de la indolencia de ciertas autoridades”, dijo el contralor general, Nelson Shack, hace unos días en el diálogo por la concertación Balance: Situación de los proyectos de Reconstrucción en la región Piura.

Al respecto, Javier Correa, ex director de Inversiones de de ProInversión y especialista en infraestructura, comentó que la demora viene porque muchos estudios están siendo revisados por las empresas británicas, que son encargadas desde el año pasado con el asesoramiento técnico para la obra, bajo la modalidad del Gobierno a Gobierno (G2G).

“Como están siendo actualizados eso involucra un retroceso. También está que la pandemia ha ‘golpeado’ fuertemente a Reino Unido, entonces, eso afecta a las compañías británicas”, refirió.

Agregó que este modelo de contrato de Gobierno a Gobierno es bueno debido a que recibe asistencia técnica extranjera para organizar el proceso y movilizar al equipo estructurador para los concursos de contratación bajo una norma que garantiza transparencia y no corrupción.

Sin embargo, Correa sostuvo que el gobierno británico tendrá que explicar si hay cambios en el cronograma. Según el mismo contrato, en abril del 2022 se debe haber concluido con lo acordado: 74 escuelas, 15 centros de salud y 7 drenajes.

“Ellos anunciaron un cronograma con más de 900 intervenciones y su ejecución iba ser inmediata, entonces, tienen que decir las razones y cuándo realmente terminarán las obras”, señaló.

Sostuvo que hay empresas interesadas en el paquete de la ejecución de proyectos, pero no hay adjudicaciones significativas.

MUCHOS CAMBIOS

Para Karla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, desde que se creó la unidad de Reconstrucción con Cambios (ARCC) hubo muchas modificaciones en los cargos de las autoridades.

“Hubo diferentes equipos técnicos y si bien hay una cierta continuidad con la actual gestión de la ARCC, sigue habiendo cambios y si a eso lo sumas que en los propios niveles de gobiernos regionales y locales también se presentan modificaciones, la continuidad de la ejecución de inversiones se ve afectada”, señaló.

Añadió que hay varias aristas adicionales, como los cambios de plan de ARCC que se publican en las Normas Legales.

“El plan se aprobó en la misma norma que designaron a la autoridad. Inicialmente se tenía una intervención de proyectos que se han ido ajustando a lo largo de la marcha y eso es uno de los motivos por el cual hay un reducido porcentaje de ejecución. El plan no se termina porque se sigue modificando”, manifestó.

Asimismo, Gaviño señaló que no se tiene la experiencia suficiente cuando se trata de reconstruir. ¿Y el asesoramiento técnico de la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G)?

“Los contratos G2G, y no solo lo digo yo sino expertos internacionales, se utiliza para lo que son compras de armamentos, no son propiamente una herramienta para infraestructura”, recalcó.

También señaló que con el G2G no están tomando las riendas del asunto ante una problemática como la reconstrucción.

“Estamos trasladando una falencia para que otros lo hagan y a la larga la política de infraestructura del país va a quedar en manos de terceros. Nuestra capacidad no va a mejorar, no vamos a aprender si seguimos dependiendo del G2G. Si bien sirve para algunas obras, pero no como una política más”, acotó.