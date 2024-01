La exploración petrolera debe repensarse si se quiere alimentar la refinería de Talara, consideró Roque Benavides, empresario minero y actual decano del Colegio de Ingenieros de Lima. En diálogo con Correo indicó que no se debe abusar de los convenios Gobierno a Gobierno porque cuestan más al país y recomienda mejorar la Ley de Contrataciones del Estado. También se refirió a Petroperú y lamentó la situación en que está y dijo el puerto de Chancay será el punto de salida de las exportaciones de toda América.

¿Cree que se debe insistir con los contratos Gobierno a Gobierno (G2G)?

Por ser parte del Colegio de Ingenieros, me pareció muy bien que se haga un contrato G2G para los Panamericanos, por la urgencia que había y porque todavía Perú es un país muy burocrático. Se buscó el mejor asesoramiento y era el del gobierno británico porque había organizado las últimas olimpiadas. Estuvimos muy de acuerdo en ese caso. Sin embargo, se está excediendo y estamos en la Carretera Central con Francia; en las obras de Reconstrucción con Cambio con el gobierno británico y ahora Chavimochic, con el gobierno canadiense. Todo tiene un costo, tenemos que abocarnos a tener una mejor Ley de Contrataciones del Estado.

¿La propuesta para mejorar esta ley no llena las expectativas?

Entiendo que la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura hizo algún planteamiento, pero corresponde al Congreso sacar una ley que copie las buenas leyes de otros países y se impulse las obras de infraestructura, pero con participación de empresas locales. La pelota está en la cancha del Congreso, que debe sacar una buena ley teniendo la opinión del Colegio de Ingenieros y de los gremios empresariales.

¿Los gobiernos regionales deben decidir en los proyectos de inversión?

Es otro gran problema, se tiene que repensar la descentralización. Creo que las grandes obras deben ser objetivos nacionales y no regionales. Soy convencido de que hay técnicos especializados en diferentes campos, no se trata de tener oficinas en cada una de las regiones, las obras tienen que hacerse a nivel nacional para gastar de forma eficiente los recursos públicos.

¿El puerto de Chancay dará otra cara al país?

Visité el puerto de Chancay, es extraordinario. Estamos hablando del segundo o tercer puerto más importante de la costa del Pacífico en América porque los puertos comparables con Chancay están en Estados Unidos. Será el punto de salida de las exportaciones de toda América, tan importante como el Canal de Panamá. Por lo que me han informado, vendrán exportaciones desde Brasil para enviarlas a Asia, les queda mucho más cerca y reduciría en 10 días el tiempo que les toma hoy, es mucho dinero el que se ahorrará. Este puerto también promoverá el cabotaje de forma que se pueda centralizar carga desde Chile, Ecuador, Colombia y porque no decir de Centroamérica. Es una obras de primer orden que pondrá a Perú en el centro de América.

Pero hay que mejorar las vías de acceso...

Creo que ya se debe ir pensando en un ramal del Ferrocarril Central desde Huachipa a Chancay, sin pasar por Lima. Parte de la falta de competitividad del país es la carencia de infraestructura. Cuando el sector privado asume el reto de construir el puerto de Chancay, tiene que estar acompañado de infraestructura de primer orden de parte del Gobierno, de Asociaciones Público Privadas (APP) o concesiones. Al Estado corresponde ponerse las pilas y potenciar el puerto de Chancay.

¿Petroperú es una carga muy pesada para el país?

Lamento que se haya llegado a esa situación por haber construido la nueva refinería de Talara con una inversión muy cercana a $7 mil millones, que se pudo utilizar en escuelas, hospitales, infraestructuras. Lo estamos diciendo desde hace tiempo, se tiene refinería, pero tiene que estar acompañada de una política de exploración petrolera. Hoy Perú produce 35 mil barriles de petróleo diarios y Talara puede refinar 95 mil diarios, no tenemos petróleo para alimentarla. Desde mi punto de vista, de ingeniería, hay una gran necesidad de explorar en Perú. No se ha explorado un solo pozo desde hace 10 años y tenemos la obligación de promoverla. El oleoducto es otro tema, es una obra faraónica, es mucho más barato darle mantenimiento que construir uno nuevo. Tenemos que pensar en potenciar la refinería de Talara, esencialmente con más exploración.

Pero, el actual ministro de Energía y Minas no promueve la exploración en hidrocarburos.

Un tema que no conocía es que los contratos de exploración petrolera tienen plazos determinados; las concesiones mineras son de plazos indeterminados. Si uno cumple con una serie de requisitos, de producción e inversión, se mantienen las concesiones. A nivel del Ministerio de Energía y Minas hay que repensar los contratos de exploración petrolera para que tengan plazos indeterminados, para dar certeza a los inversionistas y exploren más tiempo. Sucede ahora algo medio perverso porque cuando se acerca el fin del contrato solo se explota lo encontrado y no se sigue explorando. Es fundamental explorar para alimentar la nueva refinería de Talara.

Talara no utiliza su capacidad máxima de refinación.

Siempre se puede comprar crudo en el extranjero, pero ese no es el objetivo. La solución es explorar para encontrar más petróleo, existen indicios no solo en la selva, sino también en una cuenca que compartimos con Colombia y Ecuador, donde hay petróleo. En el mar, frente a Trujillo, se dice que hay petróleo. Con la tecnología, hoy se puede explorar cuidando el medioambiente. Entiendo que en Puno también hay posibilidades, en los alrededores de Camisea ni decirlo. Creo que hay potencial para encontrar más petróleo y así, quién sabe, justificar la megainversión en Talara.

Pero, el Gobierno tiene orientación estatista.

Por eso los peruanos responsables tenemos que dar nuestra opinión y consejo. Si nos toman en cuenta o no, no lo sé, creo que Petroperú debería manejarse con el concepto de la empresa privada, de rentabilidad, con cuidado del medio ambiente, de desarrollo social y, por supuesto, con eficiencia en las inversiones. De repente se puede hacer una empresa mixta y traer nuevos criterios de gerencia que puedan ayudar a generar eficiencia que se necesita

¿Será necesario cambiar al ministro?

El Estado y los Gobiernos no dependen de una o dos personas. No puedo estar en el plan de pedir renuncias porque no me corresponde, pero lo que sí puede haber es cambio de política, que se da a nivel de gobierno, y esto tenemos que plantearlo.

El caso Pataz refleja la presencia de la actividad ilícita en la minería.

Hay que buscar mecanismos para formalizar a la minería informal, también utilizar el estado de derecho porque no puede permitirse que se comercialicen minerales robados. La procedencia de los minerales tiene que establecerse claramente; no puede ser que haya procesadoras que acepten el mineral robado. Por otro lado, es indispensable que la minería informal sea fiscalizada y, en este punto, regreso al tema de la descentralización. La minería pequeña, en teoría, depende de los gobiernos regionales, por tanto, es claro que tiene unos estándares distintos de la minería mediana, que es fiscalizada por los ministerios de Economía y del Ambiente. Se tiene que luchar contra la minería informal, se debe tener a los técnicos trabajando para formalizarla. Pataz es tierra de nadie, no puede ser que invadan y destruyan propiedades. Debe haber una política nacional de formalización, que incluya a la minería informal y al transporte. La formalización no es solo un tema minero, debe ser una política nacional.

¿El Reinfo ya fue?

El Reinfo es un tema que hay que enfrentarlo,si se va prorrogar de forma permanente, es simplemente informalizar todo. Entiendo que el certificado de Reinfo se pasa de mano en mano entre los informales. A nivel del Congreso tienen que ser muy serios en enfrentar esto. Es evidente que en el Congreso hay representantes de la minería informal, que la justifican porque es una forma de recursearse, pero no debe implicar robo ni informalidad. No queda duda de que muchos mineros informales están cayendo en la ilegalidad.

¿Hay esperanza de rebote en la inversión privada?

Creo que el gobierno de la señora Boluarte daría un punto de quiebre si es que saca Tía María porque implicaría un mensaje psicológico y económico al Perú. Si Tía María sale adelante, construyendo el reservorio de Paltiture, en la parte alta del valle El Tambo, sería un gran mensaje. Si hay un esfuerzo del Gobierno en agilizar los trámites, entiendo que Tía María tiene todos los equipos listos para ser instalados. Hay que dialogar con la gente de Cocachacra, invocarlos que no es un tema solo de Cocachacra, es un tema nacional. Nosotros tenemos que insistir con el lema: “Agua sí, minería también”.

Pasó más de un año del gobierno de la señora Boluarte, ¿cómo lo evalúa?

Desde el punto de vista del sector minero, hay un esfuerzo por agilizar los trámites, nosotros, como Compañía de Minas Buenaventura lo notamos y creo que hay que destacarlo. Sin embargo, se está presentando una bomba de tiempo con Petroperú, y deben tomarse decisiones muy drásticas. Es adecuado lo hecho con Chavimochic para destrabar el proyecto que venía con problemas de Odebrecht, abandonado hace siete años. Creo hacia el futuro se debe estar pensando en una nueva Ley de Contrataciones del Estado para que las obras públicas puedan fluir más rápidamente.

TE PUEDE INTERESAR