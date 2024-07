Para el empresario minero Roque Benavides, expresidente de la Confiep, la presidenta Dina Boluarte debe culminar su mandato en el 2026 para generar cierta estabilidad.

De esta gestión, destaca que tiene ministros de mejor calidad que los de Pedro Castillo y que el ministro de Economía, José Arista, es un hombre sensato, que debe liderar el crecimiento de la economía.

En entrevista con Correo, sostiene que la inseguridad ciudadana hace mucho daño, sobre todo a los emprendedores.

También pide que el Gobierno sea firme en sacar adelante Tía María pues sería uno de los logros más importantes a favor de la inversión privada y el crecimiento económico.





¿Tiene expectativas del mensaje presidencial?

Bueno, el Gobierno debe concluir su mandato el 2026, creo que ese es el menor de los males que podemos esperar, generaría cierta estabilidad. Creo que debe ser una oportunidad para hacer planteamientos y algunas reformas políticas y económicas. También levantar un poco el crecimiento económico, tan venido a menos hasta este momento.





Hay quienes dicen que la economía crece, pero solo rebota tras la caída de 2023 y ahora se busca subir el sueldo mínimo, ¿Es pertinente hacerlo?

Creo que la modificación por la vía formal del Salario Mínimo Vital, en una economía tan informal como la nuestra, no tiene gran impacto y, por el contrario, sería negativa porque genera más informalidad. Es un tema más demagógico que real. No creo que tenga gran impacto entre los trabajadores.





¿Cree que el Gobierno está dando más garantías a la inversión privada?

Creo que sí, es evidente que con el señor Castillo la situación era insostenible, no había una convicción de la importancia que tiene el sector privado dentro de la economía. Creo que la calidad de los ministros de Gobierno de la señora Boluarte es muy superior a la que tuvieron los ministros del señor Castillo.





¿Cómo observa a José Arista en el manejo de la economía, se le va de las manos el déficit fiscal?

Tengo una buena impresión del ministro de Economía, José Arista. Creo que es un hombre sensato que tuvo algún exceso en sus declaraciones, pero es un economista ortodoxo y es evidente que lleva las cosas con orden. Pero no depende del Ministerio de Economía aumentar la producción, para eso están los ministerios de la producción. El ministro Rómulo Mucho está haciendo también un esfuerzo en medio de todas las confrontaciones que, lamentablemente, se siguen dando en el Perú. El ministro Mucho y el de Transportes y Comunicaciones (Raúl Pérez-Reyes) tienen mucho entusiasmo de sacar adelante proyectos. La coordinación de los ministerios de la producción es fundamental para que la economía crezca, pero el ministro de Economía tiene que liderar ese esfuerzo.





¿Cuáles son sus expectativas como empresario?

Veo cierto orden y algunos esfuerzos importantes para destrabar proyectos mineros. Creo que hay un mejor ambiente y mis expectativas son muy superiores a las que tenía. Pienso que la inversión minera, este año, será mejor que en 2023 si sale adelante Tía María.

¿Cree que la economía crecerá más de 3.1% este año?

La impresión que tengo, por información a la que accedí, es que la economía crecerá este año más de 3.1%, como lo dijo José Arista. Hay más optimismo sobre el crecimiento de la economía para reducir la pobreza. El objetivo prioritario de cualquier Gobierno, de derecha o de izquierda, es luchar contra la pobreza: se necesita evitar que crezca.





¿La inseguridad ciudadana le hace mucho daño a la economía?

Los grandes males del Perú hoy en día son la corrupción, la informalidad, el centralismo y la inseguridad ciudadana. La inseguridad agobia, especialmente, a la gente más necesitada como emprendedores, microempresarios, y destruye totalmente la familia. Se suma el ataque de la minería ilegal a las empresas formales. Es muy preocupante que el señor (Eduardo) Salhuana sea presidente del Congreso. Creo que tendrá que explicar sus relaciones con la minería informal.

¿El Gobierno debe ser más firme en sacar adelante el proyecto Tía María?

Sería un logro importante para el Gobierno sacar adelante Tía María. Con el tiempo que le queda le es muy difícil mostrar logros y este proyecto sería un logro muy importante. Es un proyecto que perfectamente se puede desarrollar y que contribuiría a mejorar la economía de la zona del valle del Tambo y de Arequipa. El proyecto lo desarrollará una empresa responsable que cuida el medioambiente. Southern tiene que cumplir los más altos estándares medioambientales.





Sobre el Congreso, ¿considera que gobierna más que el Poder Ejecutivo?

Eso se dice porque parece que está mejor consolidado que el mismo Ejecutivo. Creo que tienen que trabajar juntos para sacar adelante las reformas que necesita el Perú y los proyectos de inversión a nivel de Estado. El Ejecutivo tiene que liderar los temas económicos y el Congreso se equivoca al sacar medidas que perforan la caja fiscal. La economía no se maneja con criterios populistas .





El Estado gasta mucho porque la minería genera más ingresos, pero ¿le preocupa el déficit fiscal?

Hay que entender el concepto de la minería, que no es precio, implica costos, eficiencia porque el precio finalmente está dado por el mercado. Si queremos tener una minería sostenible necesitamos ser eficientes en nuestras explotaciones mineras. Los precios altos aguantan, pero suben y bajan, y el día que caigan no podrá sostener de forma importante la caja del país. Tenemos que ser muy responsables y cuidar la economía, no “meter la mano” tan fácilmente en la caja fiscal. Se tiene que ser muy cauto con los gastos.





¿Qué le parecen los cambios en la Contraloría?

El nuevo contralor (César Aguilar) parece ser un hombre adecuado, tendremos allí un hombre competente. Tengo una magnífica impresión de Nelson Shack, es un hombre que hizo un buen trabajo. Sí, en algún momento hizo más declaraciones de las que seguramente gustan a los políticos, ese es un problema. Siempre es difícil dar declaraciones.





¿Sigue descartando ser candidato a la presidencia de la República?

Así es. Cada quien tiene su rol dentro de sus actividades. Soy una persona del sector privado, tengo responsabilidades allí. Aunque ya estoy medio de salida, siento que me toca asumir todavía algunas responsabilidades y no corresponde que esté metido en campañas políticas.





¿Qué le parece la anunciada candidatura de Alberto Fujimori para el 2026?

Tengo la impresión de que es una cortina de humo, que él no piensa lanzarse a la presidencia. No creo que tenga ni la salud ni el entusiasmo de hacerlo con su situación médica. Lo que quiere más es levantar su imagen y tratar de que ese legado que él puede sentir que deja para su familia y su país no sea deteriorado por todo lo que se habla de él. Él también tiene derecho a tratar de dejar bien puesto su nombre. No ha dicho que se va a lanzar. Finalmente, como seguramente sucederá, el señor Fujimori quedará impedido de lanzarse como también Antauro Humala. Creo que hay una jugada por ese lado.





¿El Jurado Nacional de Elecciones le genera credibilidad?

No me genera mayor credibilidad con las cosas que uno lee y escucha. Me sorprende que todavía siga el señor (Jorge) Salas Arenas. Esperaría que haya algún cambio para una mayor transparencia y dar más predictibilidad a los inversionistas de cara al 2026.





¿Apuesta usted por algún candidato como Carlos Añaños, Carlos Álvarez o Phillip Butters?

En el Perú aún es muy temprano para estar pensando en candidatos, veremos cómo se presenta la situación. Hay gente sensata y los mencionados por usted son gente sensata. Ojalá que tengamos un resurgir de entusiasmo y que haya un buen presidente para el año 2026 que pueda atraer al mejor talento porque los gobiernos no son solamente el presidente de la República, es la capacidad de esa persona de atraer al mejor talento. En este sentido, espero que sea mucho mejor que lo que tenemos en este momento. Las circunstancias hacen que este Gobierno sea relativamente mediocre. El Gobierno de 2026 puede ser mucho más ejecutivo, más ágil, pueda sacar adelante más proyectos y puede atraer mejor talento. La diferencia entre la administración del señor Castillo y la administración de la señora Boluarte es el talento que han logrado atraer.





¿Para que haya elecciones más transparente habría que cambiar la cabeza Jurado Nacional de Elecciones porque está decidiendo la participación del señor Humala?

Creo que así debería ser, debería ser un Jurado que brinde confianza a toda la población.





¿Qué opinión le merece la señora Verónika Mendoza, quien siempre evita cuestionar a Nicolás Maduro?

Es vergonzoso. Ella sola se desprestigia al defender a un señor como Maduro, que es un impresentable. Más allá de su ideología absurda, es un hombre que no tiene ninguna capacidad y ha terminado en esa posición por casualidad. Ha destruido un país que era un ejemplo para América Latina.