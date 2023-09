Tras la decisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de revocar su licencia, la microfinanciera Acceso Crediticio aseguró que seguirán operando en el mercado económico peruano ya que la cancelación de la misma no conlleva a la liquidación o cierre de operaciones.

En ese sentido, exhortó a sus miles de usuarios a mantener la tranquilidad, entre ellos a los que ofrece créditos vehiculares, en su mayoría taxistas, pues aseguraron que implementarán cambios para resolver cancelación de su licencia por parte de la SBS.

Asimismo, aclaró que actualmente sus operaciones continúan con la misma normalidad que en su etapa de empresa regulada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

“Esta situación se desarrollará mientras coordinamos con nuestros financiadores las medidas que nos permitan acomodarnos a esta nueva realidad en aras de implementar los cambios que aseguren el mejor desenlace para todas las entidades, financiadores, clientes, proveedores y aliados en general, asociados a Acceso Crediticio”, expresó la gerencia de la entidad a través de un comunicado.

Explicó que esa reducción de 70% de su patrimonio efectivo respondió a que no se había concluido el proceso de reforzamiento patrimonial por S/. 260.000.000, con el apoyo de 31 financiadores internacionales, debido a que la SBS no autorizó la primera etapa porque no pudo revisar toda la información aportada dentro del plazo establecido.

En ese sentido, la entidad refirió que fue imposible proseguir con el referido proceso, lo cual obligó a la SBS a retirar la licencia de autorización de funcionamiento ya que sobrepasó un indicador regulatorio que se habría visto solucionado si la primera etapa del reforzamiento hubiera podido ser autorizada.

Finalmente lamentaron dicha situación y garantizaron que continuarán firme con su misión de avanzar en la bancarización en el Perú.