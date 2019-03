SBS: Solo 14% de los jóvenes que ahorran usan el sistema financiero

Síguenos en Facebook

En el Perú, las cifras sobre la tenencia de cuentas de ahorro de los jóvenes ha experimentado un crecimiento, aunque todavía tienen niveles bajos comparado a otros países de la región. En el país, esta cifra está alrededor de 43% de la población y cuando se habla de adultos mayores de 25 años, la tenencia de cuentas llega solo al 32%. Menores son las cifras en jóvenes, quienes en los próximos seis años, representarán el 41% de la población.

"No es tan real que no exista capacidad de ahorro, en los jóvenes varones, el 46% ahorra, frente a 43% en las mujeres jóvenes. Sin embargo, este ahorro no se incorpora al sistema financiero formal, de este 46% de jóvenes que ahorraban, de estos 5 millones de jóvenes que existen en el país, solamente el 14% decide hacerlo en el sistema financiero", indicó Mariela Zaldivar, Superintendenta Adjunta de Conducta de Mercado y Educación Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Durante su presentación por la Semana Mundial del Ahorro (SMA), iniciativa promovida por Child and Youth Finance International, Zaldivar confirmó que desde hace más de una década existen iniciativas para mejorar las competencias financieras para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. “La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) ha permitido articular estos esfuerzos para un mejor despliegue de estas iniciativas. Estamos convencidos que necesitamos educar financieramente a las personas, desde muy temprana edad”, explicó.

Confió en que más adelante estas cifras puedan incrementarse, cuando se superen barreras existentes como los bajos niveles de información sobre las ventajas de las cuentas, la distancia física, así como las barreras regulatorias para el ahorro de menores de edad. "Hoy en día existen barreras legales todavía para que niños menores de 18 años puedan contar con cuentas. Si bien han habido diversas iniciativas desarrolladas por la industria financiera, todavía hay una limitación en lo que es el marco legal", señaló.