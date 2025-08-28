Existe una propuesta de un partido político con representación en el Congreso para destinar el 10% del Presupuesto Público Nacional al sector Educación, no obstante ser el que tiene el mayor monto de recursos destinados.

Al respecto, el economista Jorge González Izquierdo señaló a Correo que la propuesta no es pertinente porque no se trata de asignar más recursos a Educación, sino que, primero, se debe establecer una serie de reformas internas en el sector, como mejorar la calidad de la enseñanza que imparten los profesores.

Agregó que también se necesita hacer reformas sobre el funcionamiento de las instituciones, sino “será dar más dinero para que no se gaste en forma eficiente”.

Desde el 2020, el Congreso aprobó una norma que dispone que el presupuesto del sector Educación no debe ser menos del 6% del total.

Sin embargo, según dijo el economista, una mayor asignación de recursos “no mejora la calidad de la enseñanza, no mejora la infraestructura, ni mejora la administración del sistema educativo”.

Por ello, recalcó que si no se hacen esas reformas, no tiene mayor sentido destinar al sector más efectivo, más recursos financieros.

Populista

Precisó que reformar el sistema educativo implica “reformar el Ministerio de Educación”.

El economista señaló que si no se hacen las reformas necesarias y se le entrega más recursos solo significa que se aplica una política populista irresponsable.

González Izquierdo dijo que pedir que se asigne el 10% del Presupuesto Público a Educación es una barbaridad porque “huele mal, es para subir los sueldos, mientras la calidad de la enseñanza deja mucho que desear”.

Según Comex Perú, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIN) del 2024 fue de S/46,506 millones, representó el 19.3% del total y un incremento del 10.6% con respecto a 2023.

“No obstante, debemos tener en cuenta que el 60.5% (S/28,127 millones) del monto total asignado sería exclusivamente para el pago de remuneraciones y beneficios sociales para docentes, auxiliares y administrativos del sector”, anotó.

El sector Educación es el que recibe la mayor asignación presupuestaria en el Perú, considerando que para el año 2025 tuvo un Presupuesto Institucional de S/49,611 millones.