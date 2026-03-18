Este 16 de marzo inició la Semana Mundial del Ahorro, promovida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con el objetivo de fomentar la educación financiera en niños, jóvenes y adultos.
En Perú, el desafío sigue vigente: solo 4 de cada 10 personas lograron ahorrar durante el último año, lo que evidencia brechas en planificación financiera.
Por qué es importante ahorrar
El ahorro permite enfrentar emergencias, cumplir metas personales y construir estabilidad económica a largo plazo.
Además, fortalece la capacidad de las familias para responder ante imprevistos sin recurrir a deudas.
Las 5 claves para ahorrar de forma segura
Según recomendaciones del programa ABC del BCP, estas prácticas ayudan a proteger el dinero:
1. Define una meta clara
Establecer objetivos específicos (viajes, vivienda o fondo de emergencia) ayuda a mantener disciplina.
2. Usa el sistema financiero formal
Guardar dinero en cuentas de ahorro o depósitos a plazo brinda seguridad y respaldo, bajo supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
3. Automatiza tu ahorro
Programar transferencias mensuales evita gastar dinero destinado al ahorro.
4. Diversifica tus ahorros
Distribuir el dinero según objetivos permite equilibrar liquidez y rentabilidad.
5. Mantente alerta ante fraudes
Evita ofertas con ganancias irreales y no compartas datos personales o bancarios.
Feria y actividades en Lima
Como parte de la Semana Mundial del Ahorro, se realizará la feria “Lima Ahorra” en el Barrio Chino, donde el público podrá acceder a orientación financiera.
- 📅 Fechas: 19 y 20 de marzo
- 🕒 Hora: desde las 11:00 a. m.
- 📍 Lugar: Jr. Ucayali cuadra 6