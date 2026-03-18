Este 16 de marzo inició la Semana Mundial del Ahorro, promovida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con el objetivo de fomentar la educación financiera en niños, jóvenes y adultos.

En Perú, el desafío sigue vigente: solo 4 de cada 10 personas lograron ahorrar durante el último año, lo que evidencia brechas en planificación financiera.

Por qué es importante ahorrar

El ahorro permite enfrentar emergencias, cumplir metas personales y construir estabilidad económica a largo plazo.

Además, fortalece la capacidad de las familias para responder ante imprevistos sin recurrir a deudas.

Las 5 claves para ahorrar de forma segura

Según recomendaciones del programa ABC del BCP, estas prácticas ayudan a proteger el dinero:

1. Define una meta clara

Establecer objetivos específicos (viajes, vivienda o fondo de emergencia) ayuda a mantener disciplina.

2. Usa el sistema financiero formal

Guardar dinero en cuentas de ahorro o depósitos a plazo brinda seguridad y respaldo, bajo supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

3. Automatiza tu ahorro

Programar transferencias mensuales evita gastar dinero destinado al ahorro.

4. Diversifica tus ahorros

Distribuir el dinero según objetivos permite equilibrar liquidez y rentabilidad.

5. Mantente alerta ante fraudes

Evita ofertas con ganancias irreales y no compartas datos personales o bancarios.

Feria y actividades en Lima

Como parte de la Semana Mundial del Ahorro, se realizará la feria “Lima Ahorra” en el Barrio Chino, donde el público podrá acceder a orientación financiera.