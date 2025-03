Gestionar préstamos bancarios de forma responsable es esencial para evitar caer en ciclos de deuda por altos intereses, un desafío que afecta a los miles de peruanos que cuentan con créditos activos en el país.

Para Andrés Uribe, director de Finanzas de MAPFRE, el dilema no recae en solicitar préstamos, sino en hacerlo sin informarse adecuadamente. “Muchas familias y negocios aceptan tasas de interés elevadas por desconocer alternativas o no planificar su presupuesto. Un crédito responsable debe ser una inversión, no un lastre. La clave está en comparar, negociar y, sobre todo, priorizar el ahorro”.

De acuerdo con cifras recientes de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), para junio del 2024 se detectaron más de 7 mil nuevos deudores en el país, de los cuales el 55.2% son mujeres. Este panorama resalta la necesidad de reforzar la educación financiera y adoptar estrategias que permitan un manejo eficiente del dinero.

En el marco de la Semana Mundial del Ahorro, el especialista financiero de MAPFRE nos comparte 5 consejos para evitar altos intereses en préstamos bancarios:

Conoce tu capacidad de endeudamiento : Antes de solicitar un crédito, es crucial evaluar los ingresos y gastos mensuales para determinar cuánto puedes destinar al pago de cuotas sin comprometer otras obligaciones financieras.

: Antes de solicitar un crédito, es crucial evaluar los ingresos y gastos mensuales para determinar cuánto puedes destinar al pago de cuotas sin comprometer otras obligaciones financieras. Evita solo pagar el mínimo en tarjetas de crédito : Abonar solo el monto mínimo puede hacer que la deuda se prolongue durante años, generando intereses elevados. Siempre que sea posible, paga el total facturado o una cantidad superior al mínimo requerido.

: Abonar solo el monto mínimo puede hacer que la deuda se prolongue durante años, generando intereses elevados. Siempre que sea posible, paga el total facturado o una cantidad superior al mínimo requerido. Ahorra antes de endeudarte : Construir un fondo de emergencia puede evitar la necesidad de recurrir a préstamos en caso de imprevistos. Lo ideal es contar con un ahorro equivalente a tres o seis meses de gastos fijos. “En el mercado existen herramientas financieras con métodos para ahorrar generando beneficios a tu familia como el Seguro de Vida con Ahorro de MAPFRE , un plan de ahorro que garantiza el crecimiento de tu dinero y al mismo tiempo brindar un seguro de salud a tus seres queridos”, indica Uribe.

Compara opciones de financiamiento:

Revisa tu historial crediticio: Un buen historial crediticio te permitirá acceder a mejores condiciones en futuros préstamos. Revisa periódicamente tu reporte para asegurarte de que no haya errores y de que tus deudas estén al día.

La Semana Mundial del Ahorro es una oportunidad para reflexionar sobre el impacto de nuestras decisiones financieras y tomar acciones que fortalezcan nuestra estabilidad económica. La clave está en la planificación, el control del gasto y la búsqueda de alternativas que permitan evitar el pago de intereses innecesarios.