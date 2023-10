En lo que va del 2023 el Congreso ha dado entrada a una figura repetitiva que se condensa en 12 proyectos de ley para el retiro de los fondos de las AFP. La avalancha de propuestas legislativas de este tipo seducen al usuario a retirar sus fondos sin restricciones y bajo una figura que, según expertos, es peligrosa, cero ahorrativa y mucho menos ayudaría a quienes realmente lo necesitan.

Teniendo como antecedente seis retiros aprobados desde el 2020, un último proyecto - presentado por el congresista Jorge Flores el 29 de setiembre - propone el retiro de hasta 4 UIT sin límite de tiempo desde que se realice la solicitud.

Se fundamenta que este último retiro busca mitigar la crisis económica familiar, sin embargo, según precisó a Diario Correo el economista y exsuperintendente de la Superintendencia de Administradoras Privadas de Pensiones (SBS), Enrique Díaz, la medida “favorece a los que no lo necesitan”.

“Con los retiros previos, muchas cuentas ya están vacías, resulta ser una medida regresiva porque favorece a los que no lo necesitan ya que estos son los que más recursos tienen”, señaló.

La medida dejó “de ser prudente o recomendable desde casi después que inmediatamente pasó la pandemia”, consideró Díaz.

Otro argumento apunta a que hay un sector sin trabajo, pero “se habla de gente que puede haber estado mucho tiempo sin empleo y todas esas cosas”. “Yo no creo que una persona pueda estar 3, 4 o 5 años sin generar ingresos”, cuestiona Díaz.

Sin justificación técnica ni chance a restricciones

Díaz considera que “no hay justificación técnica del punto de vista de quienes dicen que es por esa razón (desempleados)”. Consultado sobre si es viable un nuevo retiro de AFP bajo restricciones y filtros que canalicen solo a personas desempleadas, respondió con una negativa.

“Ya no debería existir retiros ni justificación de ningún tipo. Entonces, ya no debe haber la discusión si se deben dar restricciones para el retiro, no, no debería haber ningún tipo de retiro en general”, enfatizó.

¿Las AFP pueden quebrar?

“Aquí hay que hacer la distinción, no es el tema de las AFP, que son las administradoras de fondos de terceros. El problema central es que esto podría hacer quebrar el sistema de pensiones porque van desmembrando sin plantear un sistema alternativo”, explica Díaz.

Como consecuencia, el especialista afirma que “si siguen estos retiros se resquebraja a un sistema que generaba movimiento económico porque invertía el dinero en proyectos y se lo estás quitando”.

Pronostica que las AFP “se van a volver más cautelosas a la hora de invertir, con lo cual la rentabilidad será menor de los afiliados o los que se quedan, y los vas a perjudicar”.

Sistema incompleto

Pensando siempre en que las AFP en Perú solo están constituidas para los jubilados, no cabe la posibilidad de cambiar este objetivo para el experto en finanzas.

“Cuando un sistema hubiese sido creado para otros objetivos también, que ha podido serlo, y hay experiencias en el mundo que así lo dicen, pero (acá en Perú) no se puede estar jugando con un mismo dinero (que es para la jubilación) para tratar de solventar todo a la vez porque es ilógico”, precisa Díaz.

“La gente siempre se jubila y, entonces, estamos generando una bomba de tiempo. Creo que la miopía del ejercicio político nos hace priorizar cosas sin fines técnicos sino descuidando lo que es central. Tiene que haber en el horizonte de política económica un sistema de pensiones alternativo para todos aquellos que puedan generarlo, y que el Estado también pueda ayudar”, recomienda.

Salidas de dinero riesgosas

Según Juana Huaco García, especialista en Gestión Pública, una séptima devolución de fondos no es viable porque la ciudadanía peruana carece de “cultura del ahorro”.

En medio de la pandemia, actualmente finalizada por la OMS, las salidas de dinero anteriores se han visto reflejadas en publicaciones que determinaron que una “parte importante (del dinero de las AFP) fue para consumo”.

Ambos especialistas concuerdan que “no es el mejor destino de un dinero de esa naturaleza”. Mirando la coyuntura, si se “arregla la vivienda, previniendo para las lluvias es algo bueno, pero no todos no van a hacer eso”, precisa Juana Huaco.

En la reciente sesión de la Comisión de Economía, presidida por el legislador César Revilla Villanueva (FP), el propio ministro de Economía, Alex Contreras Miranda, expuso un potencial séptimo retiro de fondos de las AFP pondría en riesgo el Sistema Privado de Pensiones.

Contreras consideró que un nuevo retiro llevaría a los fondos a niveles menores de S/ 100 mil millones de soles afectando al ahorro individual como al financiamiento en el mercado de valores. “Casi 1,3 millones de afiliados mayores de 50 años estarán en riesgo de quedar sin pensiones” , acotó.

En similitud con los expuesto líneas arriba, el titular del MEF informó que la propuesta de un nuevo retiro hasta 4 UIT solo beneficia a los que se encuentran trabajando de manera continua y no a los que se encuentran en situación económica crítica.

“Vender los bonos y acciones locales, así como extranjeras, en un plazo determinado, generaría que los precios se desplomen. Se enviaría una señal negativa a los inversionistas locales y extranjeros sobre el respeto de los contratos”, expresó Contreras Miranda.

¿Cuánto dinero salió de las AFP con los anteriores retiros?

Se han aprobado seis retiros de los fondos administrados por las AFP desde 2020.

La cantidad de dinero que salió de estos retiros fue un aproximado de S/ 90 mil millones.

Cerca de 2 millones de afiliados ya no tienen aportes en sus cuentas.

De aprobarse un séptimo retiro saldrían más de S/ 21 mil millones adicionales.

Los 12 proyectos presentados en el Congreso proponen un retiro entre 3 UIT (S/ 14,856) y el 100% de los fondos.