La línea aérea low cost Sky anunció el lanzamiento de su nueva ruta Lima-Talara, Talara-Lima, la cual en principio tendrá una operación estacional, que iniciará el próximo 16 de diciembre de este año.

Desde el 10 al 16 de octubre, la aerolínea indicó que iniciará la venta de pasajes a este destino con atractivos precios de introducción que van desde US$ 34 o S/ 135 para viajar desde Talara a Lima y desde US$ 40 o S/ 158 de Lima a Talara, en tarifa Zero y con las tasas aeroportuarias e impuestos incluidos.

Recalcó que estos aplicarán para volar entre el 16 de diciembre de 2022 hasta el 24 de marzo de 2023.

Sky señaló que estima trasladar un aproximado de 5,200 pasajeros mensuales con cuatro vuelos semanales.

“Estamos orgullosos de inaugurar esta nueva ruta. Con ella, sumamos un nuevo destino nacional, lo que nos permitirá seguir ampliando y reforzando nuestra presencia en Perú. Iniciamos la operación de esta ruta de forma estacional, apuntando a ofrecer más opciones de vuelos al norte del país, una zona especialmente demandada por los pasajeros durante la temporada de verano”, dijo José Raúl Vargas, gerente general de Sky en Perú.

