Aquí te contamos quiénes podrán acceder al retiro AFP de 2000 nuevos soles y S/3.000 soles aprobado el pasado miércoles 29 de abril por el presidente de la República, Martín Vizcarra. El retiro de fondos y recursos de las AFP (Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones) será para los trabajadores que en los últimos 6 meses no hayan realizado aportes o no estaban en planilla. “Se podrá retirar S/. 1.000 soles en mayo, S/ 1.000 en junio y S/ 1.000 en julio”, subrayó en conferencia de prensa.

Retiro AFP: ¿quiénes más podrán acceder al retiro de hasta 2.000 soles?

El presidente Martín Vizcarra informó que su gobierno evalúa ampliar el alcance del decreto de urgencia que habilita el retiro de hasta S/ 2,000 de los fondos de las AFP. La inclusión de aquellos aportantes en planillas, pero con sueldos bajos está en la agenda del Ejecutivo.

Consulta si puede hacer retiro de AFP www.consultaretiroafp.pe/#/consulta

Conoce tus deudas con los bancos: https://reportedeudas.sbs.gob.pe/reportedeudasSBS1/ReporteDeudaAlCliente.aspx

Retiro de AFP: Luna Morales dijo que SBS tiene que reglamentar el plazo de entrega del 25% a los afiliados

El congresista, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, señaló que “la SBS tiene 15 días para reglamentar la entrega y las AFP’s tienen diez días para poder devolver ese dinero"

El congresista José Luna Morales, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, dijo que luego de la promulgación congresal de la ley que libera el 25 % de los fondos de las AFP’s, ahora la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) tendrá que cumplir con los plazos de exige la ley para reglamentar la entrega del dinero a sus afiliados y exaportantes en dos partes.

AFP: Ley del retiro del 25% fue publicada oficialmente y ya está lista para ejecución

“La SBS tiene 15 días para reglamentar la entrega y las AFP’s tienen diez días para poder devolver ese dinero. Y que no pongan escusas como se está viendo que quieren empezar a devolver el dinero en julio. El dinero no es ni siquiera del Estado, esos fondos son de los trabajadores aportantes y ex aportantes. A fines de mayo deben comenzar la devolución en 2 cuotas”, subrayó Luna Gálvez.

El congresista Luna Morales autor de la ley que libera del 25 % por ciento de los fondos de la AFP’s a favor de los afiliados, indicó que el Congreso ha podido demostrar con hechos para lo que ha sido elegido por el pueblo, como es apoyar y devolverle sus derechos a la gente.

“Con este dinero van a poder pagar su tratamiento, van a poder alimentarse o ayudar a sus familiares, y además van a estar más tranquilos y no van a salir desesperados a la calles”, apuntó.

“Hemos pasado la cifra de más de mil muertos y de 36 mil infectados no sabemos que viene con esta pandemia. Podrán decir que van a disponer del ahorro de su jubilación, pero la vida es más importante que el dinero a futuro, porque la emergencia sanitaria del COVID19 está matando a los peruanos en masa”, expresó el legislador de Podemos Perú.

Pasos para solicitud de retiro AFP S/2000 y S/3000

Martín Vizcarra informó este 29 de abril, los afiliados que no registraron aportes obligatorios en febrero de 2020 pueden ingresar a la página consultaretiroafp.pe y saber si pueden acceder, o no, al retiro de hasta S/ 2.000 de su fondo de pensiones. En cuanto a la solicitud de retiro de 3000 soles de los fondos AFP, se precisa que se podría repetir el mismo procedimiento indicado para los anteriores beneficiarios. Se espera que la Asociación de AFP otorgue las precisiones para dicho retiro en los próximos días.

Si es tu día de registro solo debes realizar los siguientes pasos en la misma web:

1. Si accedes al beneficio, aparecerá la opción “Registrar solicitud”

2. Luego debes completar tus datos:

Correo electrónico.

Número de Teléfono.

Tipo de retiro (Tengo cuenta bancaria / No tengo cuenta bancaria). Si tienes cuenta bancaria selecciona tu banco e ingresa tu número de cuenta.

Dirección de residencia.

3. Termina el proceso haciendo clic en “Registrar solicitud”.

Cabe señalar que luego del registro de tu solicitud, tu AFP se encargará de procesar y realizar tu pago. Si quieres consultar sobre el depósito o fecha y lugar de retiros en ventanilla, comunícate con tu AFP.

¿A qué AFP pertenezco? Descubre aquí como saber a qué AFP estás afiliado

Tal como lo indica su propia página principal, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), son instituciones financieras privadas que tienen como único fin la administración de los fondos de pensiones bajo la modalidad de cuentas personales. Otorgan pensiones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y proporcionan gastos de sepelio en caso sus aportantes lo necesiten en momentos de máxima emergencia.

Se habilitó un enlace (https://www2.sbs.gob.pe/afiliados/paginas/Consulta.aspx) para que los ciudadanos puedan consultar de manera gratuita y online, desde una computadora, tablet o cualquier dispositivo móvil, en cuál AFP están inscritos, sus derechos como aportantes y también los deberes que estos tienen para sus respectivas agencias administrativas.

Una vez procesada la información, la página informará al consultante sobre el código de afiliación, el origen de afiliado, el tipo de trabajador si es independiente o dependiente, en cuál de las AFP está aportando, el tipo de comisión y la situación de afiliado.

Con esta información ya podrá saber cuál es el paso siguiente para los otros trámites que tenga una vez descubra cuál es su AFP.

¿Cómo sé cuanto dinero tengo en mi fondo AFP?

ESTADO DE CUENTA

La primera forma de saberlo es a través del estado de cuenta que te envía tu AFP cada cuatro meses a tu domicilio o de forma virtual a tu correo electrónico.

Si no lo recibes, debe llamar a tu AFP o acercarse a una de sus agencias para actualizar tus datos.

FORMA PRESENCIAL

Otra forma es acercándote a la agencia más cercana de tu AFP y pedir un informe detallado de todas tus aportaciones y movimientos desde que se afilió, así como cuotas y saldo acumulado.

Aprovechando que estás en una de sus oficinas puedes solicitar que te envíen cada mes o el tiempo que elijas tu estado de cuenta a la dirección de tu correo electrónico.

POR INTERNET

La tercera manera de obtenerlo es ingresando al sitio web de la AFP y con una clave generada podrás ingresar y consultar - libre de costos - tus saldos y movimientos.

También puede descargar la aplicación de tu AFP y consultar su estado de cuenta.

