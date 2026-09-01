Aunque el 72% de las empresas peruanas tiene una política formal para revisar las remuneraciones de sus colaboradores, la proporción más alta frente a países como Chile, Colombia y México, solo el 46% hace ajustes salariales vinculados a la inflación, el porcentaje más bajo de la región, reveló la primera Guía Salarial Buk Perú 2026.

El estudio se elaboró a partir del análisis de información anónima de 71,143 colaboradores pertenecientes a 1,149 empresas y presenta bandas salariales para 207 cargos agrupados en 12 áreas del mercado laboral peruano.

Con base en datos reales de planillas, la guía busca ofrecer una referencia objetiva sobre las remuneraciones en el país para contribuir a una mejor toma de decisiones en materia de compensaciones.

Los resultados muestran que tener una política formal de revisión salarial no implica necesariamente actualizar las remuneraciones para preservar el poder adquisitivo de los colaboradores.

Mientras Colombia (90%), Chile (69%) y México (67%) presentan una mayor proporción de empresas que ajustan los salarios de acuerdo con la inflación, en Perú esta práctica alcanza únicamente al 46% de las organizaciones.

Esa brecha también se refleja en la experiencia de los trabajadores. Solo el 37% de los colaboradores peruanos afirma que su empresa realizó un ajuste salarial durante el último año, lo que evidencia que este mecanismo aún no forma parte de las prácticas habituales de la mayoría de organizaciones.

“Nuestros datos muestran que Perú ha avanzado en institucionalizar las revisiones salariales, pero todavía existe una diferencia importante cuando se trata de mantener el poder adquisitivo de las personas mediante ajustes por inflación. Esto evidencia que ambos conceptos responden a objetivos distintos dentro de la estrategia de compensaciones de una organización”, señaló Lesley Warren, Head of Research de Buk.

Salario y el mercado

El estudio evidenció la necesidad de tener información confiable sobre remuneraciones. El 38% de los colaboradores considera que percibe un salario por debajo del promedio del mercado, mientras que solo el 37% afirma estar satisfecho con su remuneración, 10 puntos porcentuales por debajo de Colombia, donde el 47% de los trabajadores se declara satisfecho con su salario.

La investigación también muestra que la remuneración de un mismo cargo puede variar significativamente según el tamaño de la empresa y el nivel de especialización requerido, evidenciando que la jerarquía organizacional no siempre determina los salarios más altos.

Por ejemplo, la remuneración mediana de un gerente general (CEO) es de S/ 12.980. Sin embargo, la banda salarial se extiende desde S/ 6.110 hasta S/ 29.820, lo que evidencia que el tamaño de la organización puede multiplicar casi por cinco la remuneración de este cargo.

Además, algunos perfiles altamente especializados registran remuneraciones superiores a las de posiciones ejecutivas tradicionales. Es el caso del gerente de Mina, cuya remuneración mediana alcanza los S/ 20.710, superando la mediana observada para un CEO.

La guía de Buk también identifica diferencias relevantes entre sectores. En Tecnología, el área con mayor número de cargos analizados, la ciberseguridad se consolida como una de las especialidades mejor remuneradas, con un jefe de Ciberseguridad que registra una remuneración mediana de S/ 11.380 y bandas superiores de hasta S/ 19.440.