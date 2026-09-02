La pobreza multidimensional, la que refleja las carencias que se enfrentan para una vida digna, como el acceso al agua potable, saneamiento, salud, educación, vivienda y empleo, más allá de los ingresos monetarios, podría reducirse en 5.7 puntos porcentuales (pp) y hasta en 9.02 puntos en las zonas rurales con el acceso universal al agua potable y saneamiento en el Perú.

Según un estudio de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), si toda la población peruana contara con acceso a agua potable y saneamiento, la incidencia de la pobreza multidimensional a nivel nacional disminuiría de 39.7% a 34.03%. En el ámbito rural, bajaría de 78.91% a 69.89%.

Precisa que el acceso a agua potable y saneamiento no solo mejora las condiciones de salud e higiene de las familias, también contribuye a reducir múltiples privaciones asociadas al bienestar de los hogares.

El estudio también muestra que la pobreza multidimensional en el Perú se redujo de 44.4% en 2024 a 39.7% en 2025. Sin embargo, advierte que esta mejora se concentró principalmente en hogares cercanos al umbral de pobreza, mientras que las familias que enfrentan mayores carencias simultáneas mantienen niveles de privación similares a los del año anterior.

Monetaria

Además, el análisis evidencia que la pobreza multidimensional sigue siendo significativamente mayor que la pobreza monetaria. Mientras esta última alcanzó el 25.7% de la población en 2025, la medición multidimensional llegó al 39.7%, lo que refleja que millones de personas aún enfrentan limitaciones relacionadas con servicios básicos, vivienda, salud, empleo y protección social, aun cuando superan la línea de pobreza por ingresos.

Además, estima que un hogar con acceso a agua potable tiene una probabilidad significativamente menor de encontrarse en situación de pobreza multidimensional. Según los resultados, tener este servicio reduce en 36.8 pp la probabilidad de que un hogar sea considerado pobre multidimensional.

Los resultados refuerzan la importancia de acelerar el cierre de brechas en agua y saneamiento, especialmente en las zonas rurales y en los departamentos que históricamente presentan mayores niveles de pobreza multidimensional, como Cajamarca, Loreto, Puno, Pasco, Huánuco y Huancavelica.