El precio del petróleo intermedio West Texas (EE.UU.) se incrementó ayer y superó los $ 104 el barril, su nivel más alto en cuatro meses, e hizo que el dólar gane terreno en diferentes monedas, como el sol, según Scotiabank.

Ayer, la moneda norteamericana se cotizó en $ 3.381, ganando 0.47% con relación al cierre del viernes pasado, por la gran demanda para la compra de petróleo a futuro.

La creciente restricción al suministro de petróleo procedente de Medio Oriente a causa de la guerra en Irán obligó a Arabia Saudita a cerrar su oleoducto Este-Oeste tras los ataques con drones.

Por ese oleoducto pasaba hasta hace 48 horas el 5% de la producción mundial de petróleo y era la alternativa al bloqueo del estrecho de Ormuz. Al final de la jornada, el crudo Texas se cotizó en $ 101.39, mientras el índice DXY del dólar se acercó a los 100 puntos.

Metales

Gianina Villavicencio, Gerente de Intermediación de Divisas en Renta4 SAB, señaló que a nivel global el dólar gana posiciones dado el alza de los precios del petróleo y las expectativas de una subida de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal (FED).

De otro lado, Scotiabank indicó que el oro cayó por debajo de los $ 4,300 la onza, extendiendo las pérdidas de las últimas tres semanas por la fortaleza del dólar estadounidense. El cobre cae a $ 6.38 por libra y la plata retrocede a $ 63 por onza.

En tanto, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) sumó su tercera jornada consecutiva en caída, tras alcanzar su mayor perfomance el pasado miércoles 9 de setiembre, cuando sumó 60,702.89 puntos.

Ayer retrocedió 0.32% al registrar 59,184.75. A la par de la caída en la cotización del cobre, oro y plata, las acciones de las empresas mineras retrocedieron.