La ejecución del Proyecto de Modernización y Ampliación de la Refinería de Talara le pasa factura a Petroperú, cuya situación financiera la tiene prácticamente al borde de la quiebra.

Tanto, que el Gobierno le tendería la mano y le otorgaría otros $2,550 millones para rescatarla de la crisis.

Ello, a pesar de que el año pasado, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, descartaron un nuevo aporte.

El lunes en la noche, Mario Ghibellini, conductor de Hora y Treinta de Canal N, leyó el oficio que envió el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Óscar Vera, al presidente de Petroperú, Pedro Chira, informándole que está en marcha el rescate financiero para la empresa.

El oficio fue enviado jueves 4 de enero último.

Se sabe que Vera es un empleado con licencia de la petrolera estatal y fue miembro de su directorio en representación del sindicato de trabajadores.





Pierde. El especialista en temas de hidrocarburos, Jaime Pinto, dijo en Canal N que el Gobierno no debe dar $1 más a Petroperú porque sería un absurdo apoyar “a un barril sin fondo”.

Cuestionó que el gobierno de Ollanta Humala, siendo Humberto Campodónico presidente de la petrolera, impulsará la construcción de una nueva refinería de Talara cuando el mundo estaba dejando la refinación.

“Hoy hay una sobre producción (de refino), el mundo está en reconversión a energía más limpia”, precisó.

Refirió que en 2019, el manejo del negocio de refino dejaba un margen de 7%, mientras que en la actualidad, genera pérdidas de 10%.





Cifras. El especialista fundamentó su oposición a la entrega de nuevos recursos del Estado a Petroperú porque en la actualidad tiene una deuda de unos $6 mil millones, mucho menos porque a setiembre del 2023 tenía pérdida por $400 millones.

“La deuda de corto plazo de la empresa es de $1000 millones, es la que se debe pagar en menos de un año”, dijo el especialista.

En caso de que no se le lance un salvavidas, el especialista señaló que se puede apelar a una solución creativa, pero no comprometer más recursos del Estado, que son necesarios para dar agua, desagüe; atender la salud, etc. de la población.

Indicó que Petroperú podría alquilar o concesionar la refinería de Talara; que se puede buscar en el exterior a potenciales interesados.

“Petroperú puede seguir unos seis meses, no necesita fondo”, comentó.