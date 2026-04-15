El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aclaró que el pago de las CTS y gratificaciones a los trabajadores del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) será con el presupuesto de cada entidad estatal.

Según el portal de noticia Infobae, en un oficio que envió Loli Jhover Chávez Cabrera, director general de Presupuesto Público del MEF, al sindicato de trabajadores de la Sunafil, aclaró que el Gobierno central no destinará presupuesto para esos fines, que cada entidad deberá usas sus propios recursos.

Fue en respuesta a una consulta del referido sindicato, que le pidió realizar “las acciones necesarias para la asignación, habilitación o viabilizar los recursos presupuestales” para hacer los pagos correspondientes,

El 24 de marzo 2026, el Ejecutivo promulgó la ley que reconoce el pago de CTS y gratificación a los trabajadores CAS.

Competencia

Al respecto, el extitular del MEF, Luis Miguel Castilla, calificó de coherente la posición del MEF, de no entregar presupuesto que no tiene para iniciativas que en su momento observó.

“Me parece coherente con su posición de no avalar iniciativas populistas, especialmente por la vulneración a sus competencias; el MEF es el único que tiene competencia de gasto, no el Congreso”, precisó a Correo.

Pero, “seguramente abrirá una presión muy fuerte en el ámbito social porque el MEF está indicando que cada entidad estatal vea ‘de dónde chocolatea su presupuesto, o de dónde reasigne partida’ para financiar el incremento de gastos promovido por el Congreso”.

Precisó que ello responde a la aprobación de normas sin financiamiento conocido, que le genera problemas al MEF porque no tiene de dónde sacar recursos para financiar iniciativas anti técnicas del Congreso.