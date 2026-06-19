Perú tiene gran potencial para incrementar sus agroexportaciones a Asia si el Estado desarrolla los proyectos (de irrigación) como Chavimochic (III) y Olmos, señaló el gerente general adjunto de Cosco Shipping Ports Chancay Perú, Jason Guillén.

Dijo a Correo que Perú puede aumentar esas exportaciones desde el puerto de Chancay a diferentes mercados asiáticos porque tiene la capacidad para recibir contenedores refrigerados.

Precisó que los productos de agroexportación llegan principalmente desde el puerto de Paita (mediante el cabotaje marino). “Se hace la recalada hacia el puerto de Chancay”, precisó.

Guillén señaló que el 55% de la carga total que mueve Chancay es por el cabotaje que proviene, principalmente de Chile, Ecuador, Colombia, México (puerto de Manzanillo). “Es carga que viene a Chancay y sale desde Chancay a Asia”, comentó.

Intercambio

En tanto, el embajador de China en Perú, Song Yang, refirió que Perú, hoy, exporta a China frutas el arándano, uva, palta y harina de pescado. Estimó que en el 2026, el intercambio comercial bilateral sumaría los $ 60,000 millones.

Explicó que en poco más de un año, Chancay abrió tres rutas marítimas principales y cuatro rutas alimentadoras que llegan a principales puertos de China, así como a puertos de Colombia, Ecuador, Chile y Panamá, y se consolida como un importante hub logístico que conecta Asia-Pacífico y América Latina.

El diplomático dijo que el puerto de Chancay es supervisado por las autoridades, así como por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Programa de Aplicación de la Ley de la Organización Mundial de Aduanas, la Policía Nacional del Perú, Sunat, etc.