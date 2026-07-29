Para el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna, Wilfredo Espinoza, el anuncio del aumento del sueldo mínimo vital a S/ 1,300 es una medida populista del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori Higuchi, que afectará al sector empresarial y especialmente a las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

El representante del gremio empresarial dijo que el sector privado esta golpeado y una medida de aumento salarial generaría problemas y llevaría a la quiebra a los emprendedores. Espera que se evalúe cómo se dará el aumento.

Había que esperar resultados

Espinoza considera que el nuevo gobierno debió esperar los resultados económicos generados en su gestión para recién adoptar una medida, la cual debería ser de manera progresiva.

Saludó que se incentive a las microempresas con capacitaciones e incentivos que les permita crecer y que esto debe priorizarse antes que el aumento de salarios.

Resalta atención de “El Niño”

En otro momento, resaltó la priorización de la atención del Fenómeno El Niño para reducir los daños y afectación en la zona agrícola y advirtió que la región sufriría una sequía por la carencia de lluvias que requiere una atención del gobierno.

También la lucha frontal contra el crimen organizado y la delincuencia.

Resaltó que se busque reducir la desnutrición y la anemia infantil para mejorar la calidad de vida de los menores de edad y puedan desarrollarse, así como brindar oportunidad de empleo a los jóvenes, el cual se garantizará dando estabilidad a las empresas y seguridad económica.

Reducción de la burocracia

Destacó el anuncio de reorganizar el Estado y reducir la burocracia en el sector estatal, que permita ser más eficiente y ahorre los tiempos por los trámites y costos.

Sostuvo que la presidenta tiene claro los objetivos de su gobierno y priorizar la atención al cierre de las brechas sociales. Espera que tenga un buen equipo de trabajo.