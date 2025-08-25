Según el ex titular de la Dirección General de Hidrocarburos, Erick García, el Transporte Sostenible busca reducir emisiones de combustibles fósiles (como el diésel y gasolina), con las energías econamigables disponibles en cada país. En el Perú es el gas natural, principalmente.

“En Perú hay que tratar de bajar importaciones de combustibles que no tenemos, como el diésel y gasolinas, y comenzar a usar un poco de lo que tenemos, como el gas natural y la electromovilidad”, explicó a Correo.

Se debe tener claro, indica, que transporte es el que más emisiones tiene dentro del sector energía, por lo que se necesita aprovechar más los recursos que se tienen en el país.

El especialista en energía sostiene que reduciendo el uso de combustibles fósiles, Perú dependerá menos de la importación de diésel y gasolinas.

“Actualmente, importamos casi el 70% de diésel, el 30% de GLP, el 30% de gasolinas”, indicó.

Refirió que si se reemplaza los combustibles fósiles, los buses ahorrarían 50% con gas natural frente al diésel.

“Claro, no se trasladará el 100% al pasajero, pero con el ahorro se puede implementar un Sistema Integrado de Transporte (SIT), manteniendo el precio de los pasajes, pero se tendrá un sistemas más rápido y ecoamigable, que ayudará a incrementar la productividad de los pasajeros porque dedicarán más tiempo a sus quehaceres”, manifestó.

Si el transportista usa gas natural, precisó, ahorrará 50% de lo que paga por el diésel; 40% por el uso de GLP, y entre 60 y 70% si sus vehículos consumen gasolinas.

INTEGRADO. Señaló que el Transporte Sostenible tiene varios ejes. Uno es el energético, que busca usar energías ecoamigables disponibles en Perú.

“Otro es un Sistema Integrado de Transporte (SIT), que demanda el desarrollo de infraestructuras como puertos, carreteras, etc., por ejemplo, como el Metro, corredores, pero con otros esquemas”, comentó.

En ese sentido, manifestó que el Transporte Sostenible no puede existir con transportistas que viven del pasajero, que matan por el pasajero, que hacen carreras para ganar pasajeros, que se paran en las esquinas hasta que estén llenos sus vehículos, mientras más pasajeros tienen, más ganan.

“En otros países, en el SIT, el Estado participa o con el material rodante, o con parte del pasaje que paga el ciudadano. Es decir, el conductor no se preocupa si suben o no pasajeros, o si el bus o Metro va lleno o vacío. Se preocupa en cumplir el horario para cubrir una ruta. Un ejemplo en Perú es la línea 1 del Metro, el Estado paga parte del pasaje”, precisó el especialista.

ARTICULACIONES. Lo último, prosiguió, es el eje de seguridad vial, que implica tener normas, medidas, para prevenir accidentes de tránsito, proteger la vida y salud de los usuarios.

García explicó que en Perú hay muchas buenas iniciativas, pero faltan articularlas y que alguien la lidere. Hoy están el Ministerio del Ambiente (Minam), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Sistema Integrado de Transporte, que lo ve la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Sobre quién puede centralizar esas iniciativas y poner una hoja de ruta para articular todo, dijo que el llamado a articular sería el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) porque es el que da incentivos.

También el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Minem, el Minam y hasta el mismo Ministerio de Salud (Minsa).

“Se avanza mucho, pero de forma separada. Debería ser liderado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), finalizó.