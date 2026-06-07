Los aportes previsionales son una obligación que los empleadores deben cumplir mensualmente y constituyen una parte fundamental del ahorro de largo plazo de millones de trabajadores. Sin embargo, el incumplimiento de esta responsabilidad continúa generando preocupación.

Según cifras de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), durante 2025 se registraron 477 denuncias relacionadas con incumplimientos en la inscripción y depósito de aportes al sistema de pensiones.

La omisión o retraso en estos pagos puede afectar el historial previsional de los afiliados y comprometer la construcción de un fondo adecuado para la jubilación.

La importancia de revisar periódicamente los aportes

Daphne Zagal, vicepresidenta de Legal, Cumplimiento y Riesgos de AFP Integra, señaló que muchos trabajadores suelen revisar únicamente su boleta de pago, sin verificar si los aportes descontados fueron efectivamente depositados en su cuenta previsional.

“Así como revisamos otros productos financieros, también es importante hacer seguimiento al estado de cuenta previsional. Detectar a tiempo cualquier inconsistencia permite actuar oportunamente y proteger el ahorro destinado a la jubilación”, indicó.

¿Qué hacer si detectas una irregularidad?

La especialista recomienda realizar un seguimiento constante del estado de cuenta y adoptar medidas inmediatas si se identifican diferencias entre los descuentos realizados y los aportes registrados.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Revisar el estado de cuenta

Consultar periódicamente los aportes registrados en la AFP permite verificar que los depósitos se estén efectuando correctamente.

Comparar con la boleta de pago

Es importante contrastar el descuento previsional consignado en la planilla con el monto efectivamente abonado al fondo de pensiones.

Solicitar información y presentar reclamos

Si se detecta una diferencia o falta de registro, se recomienda contactar inicialmente al empleador. De persistir el problema, el trabajador puede acudir a Sunafil, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) o solicitar orientación directamente a la AFP.

Hacer seguimiento al fondo

Mantenerse informado sobre la evolución del ahorro previsional ayuda a planificar mejor la jubilación y detectar cualquier irregularidad de manera oportuna.

Multas pueden superar los S/281 mil

La normativa laboral contempla sanciones económicas para las empresas que incumplen con el pago de aportes previsionales.

Según Sunafil, las multas varían de acuerdo con el tamaño de la empresa y pueden oscilar entre S/1.230,50 para microempresas y S/281.035,50 para grandes compañías.

Estas sanciones buscan garantizar el respeto de los derechos laborales y la protección de los recursos destinados a la jubilación de los trabajadores.