El capital humano peruano sigue ganando competitividad en el mercado internacional. Un grupo de 22 jóvenes profesionales peruanos partirá rumbo a Europa tras ganar las prestigiosas becas de maestría Erasmus Mundus, financiadas íntegramente por la Unión Europea (UE).

Esta nueva edición del programa destaca por su descentralización y equidad de género, logrando el acceso de 16 mujeres y 6 hombres. Los becarios provienen de 9 universidades públicas y privadas de Lima y regiones; además este año el Perú supera el hito de los 220 becarios desde 2014, consolidándose como uno de los líderes en participación dentro de América Latina.

“Esa iniciativa busca que los jóvenes talentos apliquen conocimientos de vanguardia para acelerar la transformación digital y el desarrollo sostenible del tejido empresarial e institucional del Perú”, señala la UE.

Foco en I+D y cambio climático

Las becas del Programa Erasmus Mundus cubre la totalidad de la matrícula, costos de estudio y seguro médico internacional; así como pasajes aéreos de ida y vuelta junto a una subvención económica mensual para cubrir todos sus gastos de manutención y alojamiento.

Los seleccionados cursarán sus estudios en universidades de al menos dos países europeos. Este año, la oferta académica distribuirá al talento peruano entre 15 naciones, incluyendo potencias como Alemania, Francia, España, Países Bajos e Italia, para especializarse en sectores estratégicos como cambio climático, políticas públicas e inteligencia artificial.

De otro lado, los jóvenes talentos dedicados a la innovación tendrán la oportunidad de acceder al programa. ”El próximo mes se inicia la nueva convocatoria de becas, sobre todo en áreas clave para la productividad y la competitividad global, enfocándose en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D), ciencias puras o aplicadas, y la mitigación del cambio climático mediante sistemas sostenibles”, adelantó la UE.