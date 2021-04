Las exportaciones de las frutas peruanas seguirán en ascenso este año. Y los cultivos estrella volverán a ser las uvas que registrarían envíos por US$ 1,214.5 millones, es decir, un crecimiento de 16% a diferencia del año pasado, mientras que los arándanos lograrían US$ 1,113.7 millones, lo que equivale un aumento de un 11%, según proyectó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Para el jefe del Instituto de Investigación y Desarrollo del Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Oscar Quiñones, con ese desempeño proyectado se demuestra la consolidación de los productos peruanos en los mercados europeo y estadounidense.

“Somos el primer proveedor de arándanos en Estados Unidos y en el mercado europeo poco a poco se va creciendo”, mencionó el representante de la CCL.

Agregó que los arándanos en enero y febrero tuvieron un crecimiento de 25.8% en valor (US$ 45 millones), mientras que en volumen aumentaron en 11.9% (8,150 toneladas). Entre los destinos de exportación figuran EE.UU., Países Bajos, Reino Unido y Hong Kong.

En el caso de las uvas, Quiñones mencionó que las mejores plazas son EE.UU., Hong Kong, Países Bajos, España, México y China, plaza que gradualmente está subiendo en el consumo de frutas peruanas.

Indicó que en el primer bimestre hubo un aumento de 27% en valor (US$ 510 millones) y 17% en volumen (209,819 toneladas) en comparación al mismo periodo del 2020.

Sostuvo que la gran demanda de estas dos frutas en el extranjero se debe a que la gente no solo prefiere comer sano, sino también quiere consumir productos orgánicos.

“Con el consumo de estos productos no solo encuentran los nutrientes, sino les da una sensación de seguridad de que no hay ningún tipo de sustancia química, que luego les desarrolle alguna enfermedad relacionada con lo oncológico. Aunque no hay prueba de eso, la gente se preocupa”, comentó.

LEY AGRARIA

Con respecto a la nueva ley agraria que ya tiene su reglamento desde el 30 de marzo, el ejecutivo de la Cámara de Comercio de Lima mencionó que su impacto recién se percibirá a fin de año.

“Esto se debe a que las agroexportadoras ya no gozan de la rebaja de la tasa por el pago del Impuesto a la Renta (del anterior 15%, ahora será del 29.5%). Quizás ahora se sienta un poco por los costos de mano de obra”, precisó.

Por su parte, Alfredo Lira, gerente general de Agrícola Cerro Prieto, sostuvo que con la nueva ley agraria se encarecerá el proceso productivo, debido a que la uva es un cultivo que tiene mucho uso de mano de obra, tanto en la poda, raleo y cosecha.

“Alrededor del 40% del costo de cultivo es la mano de obra, así que nos quitará competitividad desde mayo en adelante”, manifestó.

Sin embargo, Lira sostuvo que se debe seguir aprovechando las oportunidades para la exportación, ya que tienen variedades de uvas patentadas, como Sweet Globe, Allison, Jack’s Salute, entre otros.

“Este año de todas maneras habrá un poco más de volumen desde el norte hasta Ica, así que seguirá en ascenso para los envíos al extranjero”, precisó.